Рейтинг@Mail.ru
Сафонов рассмеялся во время речи Макрона - РИА Новости Спорт, 01.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
01:44 01.06.2026 (обновлено: 10:16 01.06.2026)
Сафонов рассмеялся во время речи Макрона

Вратаря "ПСЖ" Сафонова во время речи Макрона рассмешил товарищ по команде

© AP Photo / PoolПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
© AP Photo / Pool
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российский футболист «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов рассмеялся во время речи президента Франции Эммануэля Макрона.
  • Макрон начал встречу с осуждения зачинщиков беспорядков после финала Лиги чемпионов и заявил, что власти будут решительно бороться с насилием на улицах.
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Российский футболист "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов засмеялся во время речи президента Франции Эммануэля Макрона.
В воскресенье Макрон принял в Елисейском дворце футболистов, тренерский штаб и руководство "ПСЖ" после второй подряд победы команды в Лиге чемпионов. В субботу парижане обыграли в финале лондонский "Арсенал" (1:1; 4:3 - в серии пенальти). После матча болельщики устроили в Париже беспорядки, в ходе которых пострадали более 200 человек.
Матвей Сафонов - РИА Новости, 1920, 31.05.2026
Сафонов не вошел в символическую сборную сезона в ЛЧ
Вчера, 18:38
Макрон начал встречу с осуждения зачинщиков беспорядков и заявил, что власти будут решительно бороться с подобным проявлением насилия на улицах, после чего поздравил команду, в частности главного тренера Луиса Энрике.
В начале речи президента стоявший в заднем ряду на сцене Сафонов начал улыбаться, общаясь со стоявшим рядом партнером, а затем и вовсе рассмеялся.
Сафонову 27 лет, он стал первым в истории российским футболистом, дважды побеждавшим в Лиге чемпионов. Год назад он также стал победителем турнира в составе "ПСЖ", тогда россиянин провел финальный матч против итальянского "Интера" (5:0) на скамейке запасных. Также в составе парижского клуба Сафонов дважды стал чемпионом Франции, выиграл Кубок Франции, Суперкубок Франции, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок, в финале которого отразил четыре пенальти.
Матвей Сафонов - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
Сафонов обратился к болельщикам после победы в ЛЧ
Вчера, 15:38
 
ФутболСпортМатвей СафоновПари Сен-Жермен (ПСЖ)Эммануэль МакронЛига чемпионов 2025-2026Вокруг спорта
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    М. Андреева
    Д. Тайхман
    66
    32
  • Теннис
    Завершен
    Я. Меншик
    А. Рублев
    67426
    36663
  • Теннис
    Завершен
    Й. д. Йонг
    А. Зверев
    641
    766
  • Теннис
    Завершен
    К. Рууд
    Ж. Фонсека
    5672
    7756
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Канада
    Норвегия
    2
    3
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Швейцария
    Финляндия
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Германия
    Финляндия
    4
    0
  • Футбол
    Завершен
    США
    Сенегал
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Польша
    Украина
    0
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала