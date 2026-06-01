Сафонов рассмеялся во время речи Макрона

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Российский футболист "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов засмеялся во время речи президента Франции Эммануэля Макрона.
В воскресенье Макрон принял в Елисейском дворце футболистов, тренерский штаб и руководство "ПСЖ" после второй подряд победы команды в Лиге чемпионов. В субботу парижане обыграли в финале лондонский "Арсенал" (1:1; 4:3 - в серии пенальти). После матча болельщики устроили в Париже беспорядки, в ходе которых пострадали более 200 человек.
Макрон начал встречу с осуждения зачинщиков беспорядков и заявил, что власти будут решительно бороться с подобным проявлением насилия на улицах, после чего поздравил команду, в частности главного тренера Луиса Энрике.
В начале речи президента стоявший в заднем ряду на сцене Сафонов начал улыбаться, общаясь со стоявшим рядом партнером, а затем и вовсе рассмеялся.
Сафонову 27 лет, он стал первым в истории российским футболистом, дважды побеждавшим в Лиге чемпионов. Год назад он также стал победителем турнира в составе "ПСЖ", тогда россиянин провел финальный матч против итальянского "Интера" (5:0) на скамейке запасных. Также в составе парижского клуба Сафонов дважды стал чемпионом Франции, выиграл Кубок Франции, Суперкубок Франции, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок, в финале которого отразил четыре пенальти.