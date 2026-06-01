Небензя: Россия готова участвовать в расследовании ЧП с БПЛА в Румынии

ООН, 1 июн - РИА Новости. Обстоятельства инцидента с БПЛА в Румынии должны быть установлены в рамках деполитизированного расследования, Россия готова к участию в нем, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
Высокопоставленный дипломат указал, что для этого РФ должны быть переданы для экспертизы объективные данные и обломки дрона.
"Только после этого мы сможем дать оценку того, что произошло", - сказал Небензя.
В пятницу министерство обороны Румынии заявило, что беспилотник попал в крышу дома в Галаце, пострадали два человека. Власти страны обвинили Россию в инциденте, но доказательств не привели. При этом румынские военные не перехватили дрон, хотя отслеживали его радиолокационными системами. Президент Румынии Никушор Дан решил объявить генконсула России в Констанце персоной нон грата и закрыть генконсульство.
Президент России Владимир Путин, комментируя инцидент, предположил, что, скорее всего, речь идет о ситуации с украинским дроном, сбившимся с курса из-за действия РЭБ или несовершенства технических данных. По его словам, в ЕС любой залетевший дрон сперва называют российским, а потом выясняется, что это не так. Российский лидер отметил, что без экспертизы никто не может точно сказать, какого происхождения дрон, и подчеркнул, что РФ готова провести расследование, если ей передадут объективные данные.