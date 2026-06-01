Новое решение Европы в отношении России вызвало удивление на Западе - РИА Новости, 01.06.2026
11:32 01.06.2026 (обновлено: 18:55 01.06.2026)
Новое решение Европы в отношении России вызвало удивление на Западе

AD: планы ЕС заморозить потолок цен на нефть из РФ говорят об ошибках Брюсселя

Вид на Кремль в Москве. Архивное фото
  • Издание L'Antidiplomatico пишет, что планы ЕС заморозить потолок цен на российскую нефть говорят о серьезных ошибках Брюсселя.
  • В статье отмечается, что энергетический кризис, вызванный эскалацией на Ближнем Востоке, подчеркивает хрупкость энергетической стратегии Европейского союза.
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Планы ЕС заморозить потолок цен на российскую нефть говорят о серьезных ошибках Брюсселя, пишет L’Antidiplomatico.

"Обещав энергетическую независимость и стабильность цен, Брюссель сегодня сталкивается с более сложной реальностью, в которой политический выбор, принятый против России, продолжает оказывать существенное побочное воздействие на сами европейские экономики", — говорится в публикации.
В статье отмечается, что энергетический кризис, вызванный эскалацией на Ближнем Востоке, снова подчеркивает хрупкость энергетической стратегии Европейского союза.

Накануне агентство Bloomberg писало, что ЕС планирует на время заморозить потолок цен на нефть из России.

Страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели с 5 декабря 2022 года ограничение при морских перевозках нефти на этом уровне. Аналогичная мера по нефтепродуктам вступила в силу 5 февраля 2023-го.
С 3 сентября прошлого года Евросоюз снизил потолок цен до 47,6 доллара за баррель, а с февраля 2026-го — до 44,1 доллара.

В ответ на действия Запада Владимир Путин запретил поставки нефтяной продукции иностранным лицам, если в контрактах упомянут механизм предельной стоимости.
