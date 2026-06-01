Рейтинг@Mail.ru
Почти 500 тысяч детей прошли лечение в центре имени Рошаля в Подмосковье - РИА Новости, 01.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
14:47 01.06.2026
Почти 500 тысяч детей прошли лечение в центре имени Рошаля в Подмосковье

Почти 500 тыс детей прошли лечение в центре имени Рошаля в Подмосковье за 2 года

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкДетский клинический центр им. Л. М. Рошаля
Детский клинический центр им. Л. М. Рошаля - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Детский клинический центр им. Л. М. Рошаля. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. С момента открытия в 2024 году почти 500 тысяч пациентов прошли лечение в Детском научно-клиническом центре имени Л. М. Рошаля в Московской области, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
В настоящее время в Центре работают 36 отделений по 28 профилям, в том числе урологическому, хирургическому, травматологическому, кардиологическому, эндокринологическому, инфекционному, неврологическому и другим.
Заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин отметил, что открытие данного учреждения стало значимым событием для отрасли. Там работают профессиональные специалисты, внедрены современные диагностические и лечебные технологии, что позволяет оказывать маленьким пациентам в том числе высокотехнологичную медпомощь.
"С 2024 года лечение в Центре прошли почти 500 тысяч юных пациентов — как жителей Подмосковья, так и детей из других регионов. В том числе, специалистами Центра было проведено почти 34,5 тысячи операций", — приводит пресс-служба слова Забелина.
Детский клинический центр имени Л. М. Рошаля стал координатором всех детских учреждений региона. В нем работают специалисты со всей страны.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала