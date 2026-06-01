Почти 500 тысяч детей прошли лечение в центре имени Рошаля в Подмосковье

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. С момента открытия в 2024 году почти 500 тысяч пациентов прошли лечение в Детском научно-клиническом центре имени Л. М. Рошаля в Московской области, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

В настоящее время в Центре работают 36 отделений по 28 профилям, в том числе урологическому, хирургическому, травматологическому, кардиологическому, эндокринологическому, инфекционному, неврологическому и другим.

Заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин отметил, что открытие данного учреждения стало значимым событием для отрасли. Там работают профессиональные специалисты, внедрены современные диагностические и лечебные технологии, что позволяет оказывать маленьким пациентам в том числе высокотехнологичную медпомощь.

"С 2024 года лечение в Центре прошли почти 500 тысяч юных пациентов — как жителей Подмосковья, так и детей из других регионов. В том числе, специалистами Центра было проведено почти 34,5 тысячи операций", — приводит пресс-служба слова Забелина.