В Приморье завели дело после гибели ребенка из-за нападения домашней собаки

Прокуратура организовала проверку, в ходе которой будет дана оценка деятельности органов системы профилактики, условиям жизни и воспитания ребенка.

ВЛАДИВОСТОК, 1 июн - РИА Новости. Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбудили в Приморском крае после гибели 1,5-годовалого мальчика из-за нападения домашней овчарки, сообщает прокуратура региона.

Минздрав края ранее сообщал о гибели в селе Барано-Оренбургское Пограничного района ребенка после нападения домашней сторожевой собаки. Предварительно, мальчик был в частном доме со старшей сестрой и тронул миску овчарки с едой.

« "Прокуратура признала законным возбуждение уголовного дела по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении надзорного ведомства.

Уточняется, что ход и результаты расследования находятся на контроле в прокуратуре.