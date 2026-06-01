В Приморье ребенок погиб при нападении домашней сторожевой собаки

ВЛАДИВОСТОК, 1 июн - РИА Новости. Полуторагодовалый ребенок из многодетной семьи погиб после нападения домашней сторожевой собаки в Приморском крае, сообщает Минздрав региона.
По данным ведомства, трагедия произошла в селе Барано-Оренбургское Пограничного района.
"В результате нападения домашней собаки погиб полуторагодовалый ребенок из многодетной семьи", - говорится в сообщении.
Предварительно, мальчик был в частном доме со старшей сестрой, он тронул миску с едой домашней сторожевой овчарки. По информации Минздрава, прибывшая на место бригада медиков Пограничной центральной районной больницы после реанимационных мероприятий констатировала смерть. Родителям оказывается помощь психологов.
"Сестра погибшего малыша не пострадала", - уточнили РИА Новости в минздраве региона.