Пострадавших от ВСУ детей из Белгородской области направили на реабилитацию
18:18 01.06.2026
Пострадавших от ВСУ детей из Белгородской области направили на реабилитацию

Шуваев: более 60 пострадавших от атак ВСУ детей направили на реабилитацию

Дети отдыхают. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Более 60 пострадавших от атак ВСУ детей из Белгородской области направлены на реабилитацию и санаторно-курортное лечение.
БЕЛГОРОД, 1 июн - РИА Новости. Более 60 пострадавших от атак ВСУ детей из Белгородской области направлены на реабилитацию и санаторно-курортное лечение, сообщил врио губернатора Александр Шуваев.
Глава региона провел рабочую встречу с главным врачом детской областной клинической больницы Ириной Кизиловой, которая также возглавляет белгородский Фонд помощи раненым детям. По словам Шуваева, эта структура создана в марте 2025 года и оказывает поддержку молодым белгородцам, пострадавшим от атак ВСУ на территории области. Фонд берет на себя то, что не входит в программу ОМС: реабилитацию, приобретение имплантов и специального оборудования.
"На реабилитацию и санаторно-курортное лечение уже направлены 63 ребенка, в ближайшее время поедет еще 31. Технические средства реабилитации закуплены для шестерых детей, медицинские изделия — для семерых, протезирование выполнено пятерым", - написал Шуваев в канале на платформе "Макс".
Белгородская область, Александр Шуваев, Общество
 
 
