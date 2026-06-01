Рейтинг@Mail.ru
Два пострадавших после обрушения балкона в Севастополе остаются в больнице - РИА Новости, 01.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:45 01.06.2026
Два пострадавших после обрушения балкона в Севастополе остаются в больнице

Развожаев: два пострадавших после обрушения балкона в школе остаются в больнице

Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Два подростка, пострадавших при обрушении балкона в школе №13 в поселке Кача, остаются в Севастопольской больнице, их состояние стабильное.
  • Еще один пострадавший подросток находится в Российской детской клинической больнице в Москве, он в сознании и самостоятельно дышит.
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн - РИА Новости. В Севастопольской больнице продолжают оставаться два пострадавших во время обрушения балкона в школе в Каче подростка, еще один остается в больнице в Москве, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
"В городской больнице №5 остаются два подростка, пострадавших во время обрушения балкона в школе №13. Врачи оценивают их состояние как стабильное. Остальных ребят уже выписали", - написал Развожаев в канале в "Макс".
Еще один юноша находится в Российской детской клинической больнице в Москве, он в сознании, самостоятельно дышит, его состояние врачи оценивают как стабильное. Второй выпускник, который также был направлен на лечение в Москву, уже вернулся домой, сообщил губернатор.
Обрушение балкона на втором этаже в школе №13 в поселке Кача в районе Севастополя произошло 20 мая, пострадали десять детей. Они вышли на балкон, чтобы сфотографироваться, сообщал губернатор города Михаил Развожаев. Возбуждено уголовное дело по факту травмирования несовершеннолетних, а также по статьям о халатности и нарушении правил безопасности при проведении работ.
Последствия обрушения балкона в школе № 13 в Севастополе - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
СК рассказал о проверке здания школы, где обрушился балкон с детьми
20 мая, 12:42
 
ПроисшествияСевастопольМихаил Развожаев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала