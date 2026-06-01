Два пострадавших после обрушения балкона в Севастополе остаются в больнице

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн - РИА Новости. В Севастопольской больнице продолжают оставаться два пострадавших во время обрушения балкона в школе в Каче подростка, еще один остается в больнице в Москве, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
Еще один юноша находится в Российской детской клинической больнице в Москве, он в сознании, самостоятельно дышит, его состояние врачи оценивают как стабильное. Второй выпускник, который также был направлен на лечение в Москву, уже вернулся домой, сообщил губернатор.
Обрушение балкона на втором этаже в школе №13 в поселке Кача в районе Севастополя произошло 20 мая, пострадали десять детей. Они вышли на балкон, чтобы сфотографироваться, сообщал губернатор города Михаил Развожаев. Возбуждено уголовное дело по факту травмирования несовершеннолетних, а также по статьям о халатности и нарушении правил безопасности при проведении работ.