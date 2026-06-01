Рейтинг@Mail.ru
Первые пассажиры биометрического рейса вылетели из "Пулково" в Москву - РИА Новости, 01.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:49 01.06.2026 (обновлено: 11:29 01.06.2026)
Первые пассажиры биометрического рейса вылетели из "Пулково" в Москву

Рейс с зарегистрированными по биометрии вылетел из "Пулково" в Москву

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкЗапуск посадки в самолет по биометрии в аэропорту Пулково. 1 июня 2026
Запуск посадки в самолет по биометрии в аэропорту Пулково. 1 июня 2026 - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Запуск посадки в самолет по биометрии в аэропорту Пулково. 1 июня 2026
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В аэропорту «Пулково» официально запущен биометрический проход предполетных процедур.
  • Первый «биометрический» рейс отправился в Москву в 0:40 мск в понедельник.
  • Аэропорт «Пулково» стал первым аэропортом России, внедрившим биометрию для посадки на рейс.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн - РИА Новости. Первые пассажиры, воспользовавшиеся сервисом биометрической посадки на рейс, вылетели из петербургского аэропорта "Пулково" в Москву, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "Воздушные ворота Северной столицы" (управляющая компания аэропорта).
"В аэропорту Петербурга официально запущен биометрический проход предполетных процедур. Первые пассажиры, протестировавшие сервис, отправились из "Пулково" в Москву рейсом авиакомпании "Россия", - сказали в пресс-службе.
Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
Пулково и ВТБ обеспечат регистрацию по биометрии к ПМЭФ-2026
22 мая, 14:21
Там отметили, что первый "биометрический" рейс отправился в 0.40 мск в понедельник.
В пресс-службе сообщили, что аэропорт "Пулково" стал первым аэропортом России, внедрившим биометрию для посадки на рейс. Запуск сервиса стал возможен благодаря совместным усилиям "Пулково", сервиса "МИГОМ" и ПАО "Аэрофлот". Также с 1 июня сервис посадки на рейс по биометрии доступен и в аэропорту "Шереметьево".
Первая тестовая демонстрация технологии посадки на рейс по биометрии прошла в терминале "Пулково" осенью 2025 года.
Самолет - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
В Минтрансе России рассказали о внедрении биометрии в авиаперевозках
1 октября 2025, 17:45
 
МоскваСанкт-ПетербургРоссияПулково (аэропорт)АэрофлотШереметьево (аэропорт)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала