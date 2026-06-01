Запуск посадки в самолет по биометрии в аэропорту Пулково. 1 июня 2026

Первые пассажиры биометрического рейса вылетели из "Пулково" в Москву

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн - РИА Новости. Первые пассажиры, воспользовавшиеся сервисом биометрической посадки на рейс, вылетели из петербургского аэропорта "Пулково" в Москву, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "Воздушные ворота Северной столицы" (управляющая компания аэропорта).

"В аэропорту Петербурга официально запущен биометрический проход предполетных процедур. Первые пассажиры, протестировавшие сервис, отправились из " Пулково " в Москву рейсом авиакомпании "Россия", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что первый "биометрический" рейс отправился в 0.40 мск в понедельник.

В пресс-службе сообщили, что аэропорт "Пулково" стал первым аэропортом России , внедрившим биометрию для посадки на рейс. Запуск сервиса стал возможен благодаря совместным усилиям "Пулково", сервиса "МИГОМ" и ПАО " Аэрофлот ". Также с 1 июня сервис посадки на рейс по биометрии доступен и в аэропорту " Шереметьево ".