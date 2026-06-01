СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн - РИА Новости. Город атомщиков Запорожской АЭС - Энергодар в Запорожской области остался без электроснабжения из-за повреждений на линиях электропередачи, ведутся восстановительные работы, сообщил глава администрации города Максим Пухов.
"В связи с повреждениями на линиях электропередачи Энергодар временно остался без внешнего электроснабжения... Профильные службы ведут работу по оценке ситуации и восстановлению электроснабжения", - сообщил Пухов в своем канале на платформе "Макс".
Критически важная инфраструктура переведена на резервные источники питания. Специалисты обеспечивают устойчивое функционирование систем жизнеобеспечения, отметил он.