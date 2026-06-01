Футболисты "ПСЖ" вынесли трофеи Лиги чемпионов на корт "Ролан Гаррос"

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Футболисты "Пари Сен-Жермен" вынесли два трофея Лиги чемпионов на корт Открытого чемпионата Франции по теннису, сообщается в аккаунте "Ролан Гаррос" в соцсети X.
В субботу "ПСЖ", в составе которого выступает российский вратарь Матвей Сафонов, обыграл английский "Арсенал" в серии послематчевых пенальти и второй год подряд стал победителем Лиги чемпионов. Игроки парижской команды Усман Дембеле и Брадли Барколя вынесли новый трофей на корт, их одноклубники Варрен Заир-Эмри и Дезире Дуэ представили кубок 2025 года.
Открытый чемпионат Франции по теннису проходит с 24 мая по 7 июня.