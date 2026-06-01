Число промышленников в Московской области выросло более чем на 6%

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. По итогам трех месяцев 2026 года в Подмосковье на предприятиях обрабатывающей промышленности занято 572 тысячи человек, по сравнению с годом ранее рост составил более 6%, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки региона.

"По итогам трех месяцев 2026 года в Подмосковье на предприятиях обрабатывающей промышленности занято 572 тысячи человек, по сравнению с годом ранее рост составил более 6%. А средний уровень заработной платы сотрудников этих предприятий составляет 122,6 тысячи рублей — рост относительно прошлого года составил более 11%", — приводит пресс-служба слова заместителя председателя правительства Московской области – министра инвестиций, промышленности и науки региона Екатерины Зиновьевой.

Она также напомнила, что в Московской области реализуется более 450 инвестиционных проектов, направленных на достижение технологического суверенитета страны. Эти проекты реализуются в таких отраслях промышленности, как машиностроение, фармацевтика, электроника, пищевая промышленность и другие.