Американец назвал советские привычки, которые вводят в ступор

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Американец Энтони Лопес искренне влюблен в Россию и женат на русской, но признается: некоторые бытовые привычки до сих пор вызывают у него ступор. Его заметки — внимательный взгляд иностранца на загадочный русский быт, который невозможно соотнести с американской логикой.

Пакет с пакетами

В каждой российской квартире есть заветное место. А там пакет с пакетами. Энтони поначалу не понимал, зачем нужна отслужившая упаковка. Потом разобрался. Пакеты идут в дело — в них хранят продукты, выбрасывают мусор, передают вещи.

Кстати, его мама-мексиканка тоже хранит пакеты. "Это логично. Но стирать их — это странно. Моя мама не стирает пакеты", — изумляется Энтони.

Священный и неприкосновенный

В гостиной стоит шкаф с посудой: хрусталь, фарфор. Никто из нее не ест и не пьет каждый день. Она исключительно для грандиозных событий.

Энтони признает: в американских домах была похожая традиция. "Раньше в большинстве домах, особенно в 50-х годах, 60-х, даже до 80-х и 90-х была эта красивая посуда, которой никогда не пользовались. У нас дома был сервант — столько красивой посуды! Периодически на ней скапливалась пыль, мы мыли ее и ставили назад", — смеется Лопес.

Всему голова

"Я вижу, что русские постоянно кушают хлеб. Это что-то священное в России", — отметил блогер. Суп — с хлебом. Мясо — с хлебом.

И сметана. "Сметана везде", — говорит он, — на борще, на пельменях, на котлетах".

Одежда не мусор

В Америке относили вещи сезон — их выбрасывают в мусор. Энтони отмечает, большинство его соотечественников делают так, даже не задумываясь.

В советских семьях все работало иначе. Одежду покупали на вырост, а когда ребенок вырастал — передавали младшему. Вещь служила столько, сколько могла.

Сам Энтони вырос в семье мексиканских иммигрантов, и у них было точно так же. Одежду не выбрасывали, а находили ей применение: везли родственникам в Мексику, отдавали в бедные семьи. "Мои родители научили меня уважать вещи и думать о других", — говорит он.

Детей не хвалили

Вот это Энтони понять сложнее всего. В советской традиции было не принято хвалить детей за успехи — считалось, что это портит характер. Зато сравнивать с соседским ребенком, который и учится лучше, и убирает за собой, — это пожалуйста.

Сам он с таким не сталкивался: его родители никогда не ставили ему в пример других ребят. "Это вызывает психологические проблемы", — говорит он прямо. Конкурировать, по его убеждению, надо с самим собой — становиться лучше день за днем, не оглядываясь на соседа.

И наконец — похороны

Лопес долго подбирает слова, для него это настоящий культурный шок. В Америке похороны — приватное дело и строго закрытый процесс. Прощание проходит исключительно в стенах специальных похоронных домов, куда приходят только по приглашению.

В Советском Союзе процесс прощания шел по иному сценарию: гроб ставили на табуретки прямо во дворе. Общее прощание, открытый доступ для всех. Энтони представляет картину: соседи выходят из подъезда — и оказываются прямо посреди печального мероприятия. Живая траурная музыка, фотографии. Общее горе, вынесенное буквально на улицу.