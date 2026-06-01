ВЕНА, 1 июн - РИА Новости. Профильные структуры ОБСЕ и генеральный секретарь организации должны дать объективную оценку преступлениям против русскоязычных детей на Украине, заявил РИА Новости постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский.
"Профильные структуры этой организации, а также генсекретарь должны дать объективную оценку систематическим многолетним преступлениям киевской хунты против русскоязычных детей на Украине", - сказал он, напомнив также о хладнокровном убийстве подростков в Старобельске.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. По данным главы ЛНР, погиб 21 человек, пострадали 44.
МИД России 25 мая заявил, что атака ВСУ на колледж в Старобельске переполнила чашу терпения, в связи с чем ВС РФ приступают к нанесению системных ударов по предприятиям украинского ВПК, а также центрам принятия решений и командным пунктам в Киеве. Министерство рекомендовало иностранным гражданам, включая персонал дипмиссий, покинуть Киев как можно скорее.