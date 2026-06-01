Россия призвала ОБСЕ оценить преступлениия Киева против русскоязычных детей
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:25 01.06.2026
Россия призвала ОБСЕ оценить преступлениия Киева против русскоязычных детей

Полянский призвал ОБСЕ оценить преступления Киева против русскоязычных детей

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил, что профильные структуры ОБСЕ и генеральный секретарь организации должны дать объективную оценку преступлениям против русскоязычных детей на Украине.
  • Он также напомнил о хладнокровном убийстве подростков в Старобельске.
ВЕНА, 1 июн - РИА Новости. Профильные структуры ОБСЕ и генеральный секретарь организации должны дать объективную оценку преступлениям против русскоязычных детей на Украине, заявил РИА Новости постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский.
«
"Профильные структуры этой организации, а также генсекретарь должны дать объективную оценку систематическим многолетним преступлениям киевской хунты против русскоязычных детей на Украине", - сказал он, напомнив также о хладнокровном убийстве подростков в Старобельске.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. По данным главы ЛНР, погиб 21 человек, пострадали 44.
МИД России 25 мая заявил, что атака ВСУ на колледж в Старобельске переполнила чашу терпения, в связи с чем ВС РФ приступают к нанесению системных ударов по предприятиям украинского ВПК, а также центрам принятия решений и командным пунктам в Киеве. Министерство рекомендовало иностранным гражданам, включая персонал дипмиссий, покинуть Киев как можно скорее.
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСтаробельскЛуганская Народная РеспубликаДмитрий ПолянскийЛеонид ПасечникВооруженные силы УкраиныОБСЕСледственный комитет России (СК РФ)Удар ВСУ по колледжу в Старобельске
 
 
