Участники СВО лидируют на праймериз "Единой России" в 19 регионах

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Участники спецоперации лидируют в предварительном голосовании "Единой России" по выборам в Госдуму в 19 регионах, выяснило РИА Новости, изучив актуальные результаты праймериз.
Сейчас бойцы побеждают в Амурской, Архангельской, Белгородской, Запорожской, Ивановской, Иркутской, Калужской, Кировской, Курской, Московской, Пензенской, Псковской, Херсонской и Челябинской областях.
Кроме того, они опережают соперников в ДНР, Забайкальском крае, Адыгее, Калмыкии и Карелии.
"Единая Россия" провела предварительное голосование, чтобы выбрать кандидатов для выдвижение от партии на сентябрьских выборах.
Праймериз прошли онлайн с 25 по 31 мая. Окончательные итоги подведут 1 июня.