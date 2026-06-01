Герой России Болилая лидирует на праймериз "Единой России" в Подмосковье

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Герой РФ, ефрейтор Людмила Болилая лидирует на предварительном голосовании "Единой России" по выборам в Государственную думу в Московской области, следует из предварительных результатов праймериз.

"Единая Россия" провела предварительное голосование, чтобы выбрать кандидатов, которые будут выдвинуты от партии на сентябрьских выборах. Оно прошло онлайн с 25 по 31 мая. Окончательные итоги будут подведены 1 июня.