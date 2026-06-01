Герой России Болилая лидирует на праймериз "Единой России" в Подмосковье
01:54 01.06.2026
Герой России Болилая лидирует на праймериз "Единой России" в Подмосковье

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и ефрейтор МО РФ Людмила Болилая, удостоенная звания Героя России
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Герой РФ, ефрейтор Людмила Болилая лидирует на предварительном голосовании «Единой России» по выборам в Государственную думу в Московской области.
  • Людмила Болилая набрала более 237 тысяч голосов избирателей на предварительном голосовании.
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Герой РФ, ефрейтор Людмила Болилая лидирует на предварительном голосовании "Единой России" по выборам в Государственную думу в Московской области, следует из предварительных результатов праймериз.
Согласно предварительным результатам праймериз, Болилая набрала более 237 тысяч голосов избирателей на предварительном голосовании "Единой России" по выборам в Госдуму.
В январе 2025 года Болилая, находясь на командном пункте, спасла жизнь солдата, закрыв его своим телом во время ракетно-артиллерийской атаки. За проявленные мужество и отвагу президент РФ Владимир Путин вручил ей медаль "Золотая Звезда" Героя России. Болилая стала первой женщиной, удостоенной этой высокой награды за подвиги в ходе специальной военной операции.
"Единая Россия" провела предварительное голосование, чтобы выбрать кандидатов, которые будут выдвинуты от партии на сентябрьских выборах. Оно прошло онлайн с 25 по 31 мая. Окончательные итоги будут подведены 1 июня.
