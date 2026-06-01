16:01 01.06.2026 (обновлено: 16:32 01.06.2026)
Правительство утвердило правила работы иностранных судов в российских водах

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкНефтяные танкеры на рейде в Цемесской бухте
Нефтяные танкеры на рейде в Цемесской бухте. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Правительство утвердило правила привлечения судов под иностранным флагом для работы во внутренних водах России.
  • Они смогут выполнять каботажные, поисково-спасательные, подводно-технические и гидротехнические работы при наличии разрешения.
  • Его выдает Росморречфлот по согласованию с ФСБ и Минобороны России.
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Правительство разрешило привлекать суда под иностранным флагом для работ во внутренних водах России.
"Утвердить прилагаемые Правила осуществления деятельности, предусмотренной пунктом 1 статьи 4 Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации, с использованием судов, плавающих под флагами иностранных государств", — говорится в постановлении.
Речь идет о каботажных работах, поисковых и спасательных операциях, подводно-технических и гидротехнических работах, а также удалении затонувшего имущества во внутренних морских водах и территориальном море.
Согласно документу, такие работы могут проводиться с использованием иностранных судов при наличии разрешения, выданного Росморречфлотом по согласованию с ФСБ и Минобороны. Его срок составляет не более одного года.
