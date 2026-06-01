Правительство утвердило правила работы иностранных судов в российских водах

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Правительство разрешило привлекать суда под иностранным флагом для работ во внутренних водах России.

Речь идет о каботажных работах, поисковых и спасательных операциях, подводно-технических и гидротехнических работах, а также удалении затонувшего имущества во внутренних морских водах и территориальном море.