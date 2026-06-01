09:06 01.06.2026 (обновлено: 10:47 01.06.2026)
Правительство запретило экспорт авиакеросина

Правительство ввело запрет на вывоз авиакеросина до 30 ноября

CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации / Дом Правительства Российской Федерации
Дом Правительства Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации /
Дом Правительства Российской Федерации . Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Правительство ввело временный запрет на вывоз из России авиакеросина, в том числе приобретенного на биржевых торгах.
  • Ограничение будет действовать до 30 ноября 2026 года включительно.
  • Цель решения — обеспечение стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке.
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. В России вводится временный запрет на экспорт авиационного керосина, сообщила пресс-служба правительства.
"Новым постановлением введен временный запрет на вывоз из России топлива для реактивных двигателей, в том числе приобретенного на биржевых торгах", — говорится в релизе.
Ограничение будет действовать до 30 ноября. Как отметили в пресс-службе, эта мера нужна для поддержания надежного и бесперебойного обеспечения внутреннего рынка топливом.
Под исключение попали авиакеросин в технологических емкостях, используемый воздушными судами в пути следования, партии, уже проходящие таможенную процедуру, и поставки по межправительственным соглашениям.
С начала года и до 31 июля в России действует запрет на экспорт бензина и дизельного топлива для непроизводителей, а с 2 апреля вывозить бензин запретили и производителям.
