Правительство запретило экспорт авиакеросина

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. В России вводится временный запрет на экспорт авиационного керосина, сообщила пресс-служба правительства.
Ограничение будет действовать до 30 ноября. Как отметили в пресс-службе, эта мера нужна для поддержания надежного и бесперебойного обеспечения внутреннего рынка топливом.
Под исключение попали авиакеросин в технологических емкостях, используемый воздушными судами в пути следования, партии, уже проходящие таможенную процедуру, и поставки по межправительственным соглашениям.
С начала года и до 31 июля в России действует запрет на экспорт бензина и дизельного топлива для непроизводителей, а с 2 апреля вывозить бензин запретили и производителям.