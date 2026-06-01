Правительство запретило экспорт авиакеросина

Ограничение будет действовать до 30 ноября 2026 года включительно.

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. В России вводится временный запрет на экспорт авиационного керосина, сообщила пресс-служба правительства.

"Новым постановлением введен временный запрет на вывоз из России топлива для реактивных двигателей, в том числе приобретенного на биржевых торгах", — говорится в релизе

Ограничение будет действовать до 30 ноября. Как отметили в пресс-службе, эта мера нужна для поддержания надежного и бесперебойного обеспечения внутреннего рынка топливом.

Под исключение попали авиакеросин в технологических емкостях, используемый воздушными судами в пути следования, партии, уже проходящие таможенную процедуру, и поставки по межправительственным соглашениям.