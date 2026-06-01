09:04 01.06.2026
В России потушили 23 природных пожара за сутки

В России за сутки потушили 23 природных пожара на площади 11,4 тысячи гектаров

© РИА Новости / Игорь Агеенко
Сотрудники пожарной охраны МЧС борются с последствиями природных пожаров. Архивное фото
  • За сутки лесопожарные службы потушили в России 23 лесных пожара на площади 11 484 гектара.
  • На полночь в восьми регионах РФ действовало 18 лесных пожаров на площади 19 942 гектара.
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Лесопожарные службы за сутки потушили в России 23 лесных пожара на площади 11,4 тысячи гектаров, сообщает Авиалесоохрана.
"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки... в России лесопожарными службами ликвидировано 23 лесных пожара на площади, пройденной огнем 11 484 гектара", - говорится в сообщении.

Отмечается, что к полуночи на территории РФ в восьми регионах действовало 18 лесных пожаров на площади 19 942 гектара, которые активно тушили.
Наибольшая площадь пожара зафиксирована в Хабаровском крае - там действовало 9 пожаров на 19 775 гектарах, уточнили в Авиалесоохране.
Сообщается, что режим ЧС введен на всей территории Хабаровского края, а противопожарный режим установлен в 45 субъектах РФ.
