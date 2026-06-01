В подмосковном Звенигороде ликвидировали открытое горение в многоэтажке

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В многоэтажном жилом доме в Звенигороде загорелась крыша при проведении ремонтных работ.
- Открытое горение ликвидировано, пожар был локализован на площади 300 квадратных метров.
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Открытое горение ликвидировано на пожаре в многоэтажном жилом доме в подмосковном Звенигороде, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
Ранее в ГКУ "Мособлпожспас" сообщили, что крыша многоэтажного жилого дома загорелась при проведении ремонтных работ в подмосковном Звенигороде. Пожар был локализован на площади 300 квадратных метров.
"На месте пожара в Звенигороде объявлена ликвидация открытого горения. Проводится проливка и разборка конструкций", - говорится в сообщении.