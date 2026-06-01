Из горящей многоэтажки в Звенигороде эвакуировали 80 человек

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Пожар в многоэтажном жилом доме в подмосковном Звенигороде распространился на 300 квадратных метров, из горящего здания эвакуировали 80 человек, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.