Из горящей многоэтажки в Звенигороде эвакуировали 80 человек

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Пожар в многоэтажном жилом доме в подмосковном Звенигороде распространился на 300 квадратных метров, из горящего здания эвакуировали 80 человек, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Возгорание на мансардном этаже шестиэтажного жилого дома, огонь распространился на площади 300 квадратных метров. Эвакуировано 80 человек", - говорится в сообщении.
Борьбу с огнем ведут более 30 человек и 12 единиц техники.