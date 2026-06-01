15:21 01.06.2026 (обновлено: 15:27 01.06.2026)
В подмосковном Звенигороде кровля многоэтажки вспыхнула при ремонте

© Фото : ГКУ МО "Мособлпожспас"/MAXПожарные ликвидируют возгорание в жилой многоэтажке в Звенигороде
Пожарные ликвидируют возгорание в жилой многоэтажке в Звенигороде
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Звенигороде на улице Почтовой при проведении ремонтных работ произошло возгорание многоэтажного дома, пламя распространилось на кровлю.
  • Из здания эвакуированы люди, их количество уточняется.
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Крыша многоэтажного жилого дома загорелась при проведении ремонтных работ в подмосковном Звенигороде, проведена эвакуация жильцов, сообщает ГКУ "Мособлпожспас".
"В городе Звенигороде на улице Почтовой загорелся многоэтажный дом. Во время ремонтных работ произошло возгорание, и пламя распространилось на кровлю", - говорится в сообщении.
Борьбу с огнем ведут специалисты ПСЧ-318 и ПСЧ-244 "Мособлпожспас". На место происшествия следуют сотрудники ПСЧ-245 и федеральной противопожарной службы.
"Из здания эвакуированы люди. Количество уточняется", - отмечает ведомство.
ЗвенигородПроисшествияМособлпожспас
 
 
