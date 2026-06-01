В подмосковном Звенигороде кровля многоэтажки вспыхнула при ремонте

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Крыша многоэтажного жилого дома загорелась при проведении ремонтных работ в подмосковном Звенигороде, проведена эвакуация жильцов, сообщает ГКУ "Мособлпожспас".
"В городе Звенигороде на улице Почтовой загорелся многоэтажный дом. Во время ремонтных работ произошло возгорание, и пламя распространилось на кровлю", - говорится в сообщении.
Борьбу с огнем ведут специалисты ПСЧ-318 и ПСЧ-244 "Мособлпожспас". На место происшествия следуют сотрудники ПСЧ-245 и федеральной противопожарной службы.
"Из здания эвакуированы люди. Количество уточняется", - отмечает ведомство.