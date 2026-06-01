В Херсонской области рассказали о состоянии пострадавших в Геническе

ГЕНИЧЕСК, 1 июн — РИА Новости. Получившие ранения при ударе ВСУ по жилым домам в Геническе остаются в центральной районной больнице, их состояние стабильное, сообщил РИА Новости пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко.