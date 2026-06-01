12:01 01.06.2026
В Херсонской области рассказали о состоянии пострадавших в Геническе

Василенко: пострадавшие при ударе ВСУ по Геническу остаются в больнице

Сотрудница больницы в коридоре. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • При ударе ВСУ по жилым домам в Геническе погиб один ребенок, 11 мирных жителей пострадали.
  • Состояние раненых стабильное, они остаются в центральной районной больнице.
ГЕНИЧЕСК, 1 июн — РИА Новости. Получившие ранения при ударе ВСУ по жилым домам в Геническе остаются в центральной районной больнице, их состояние стабильное, сообщил РИА Новости пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко.
"Всем получившим ранения вчера при ударе украинского БПЛА жителям Геническа оказана помощь в ЦРБ города. У всех стабильное состояние. Три человека с повреждениями кожного покрова и осколочными ранениями - они средней степени тяжести. У одного человека психосоматика. Состояние у всех раненых стабильное. По количеству пострадавших изменений нет", - сказал Василенко.
Один ребенок погиб и 11 мирных жителей пострадали в результате атаки ударного БПЛА ВСУ по четырем многоквартирным домам в Геническе, сообщили в воскресенье местные власти.
В Херсонской области прокомментировали удар ВСУ по Геническу
31 мая, 22:10
 
Специальная военная операция на УкраинеГеническХерсонская областьВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
