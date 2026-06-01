В посольстве заявили, что капитаном танкера Tagor является россиянин

ПАРИЖ, 1 июн – РИА Новости. Капитаном задержанного в Атлантике танкера Tagor, якобы шедшего из Мурманска, по предварительным данным, является гражданин России, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Париже.
"По предварительным данным, капитаном захваченного французскими ВМС в Атлантическом океане танкера Tagor является российский гражданин", - сообщили агентству в дипмиссии.
Ранее французские ВМС задержали в Атлантическом океане танкер Tagor, якобы шедший из Мурманска под ложным флагом.
По утверждению президента Франции Эммануэля Макрона, речь идет о судне, которое якобы находится "под международными санкциями". Он опубликовал в своих соцсетях кадры его задержания, на которых видно, как военные десантируюся на танкер с вертолета, а затем с оружием осматривают его изнутри.