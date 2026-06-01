Посольство запросило у Франции данные о наличии россиян на танкере Tagor

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Посольство России запросило у французских властей информацию о наличии россиян на задержанном танкере Tagor.
- Ответа от МИД Франции на запрос пока не поступило.
ПАРИЖ, 1 июн - РИА Новости. Посольство России запросило у властей Франции информацию о наличии россиян на задержанном танкере Tagor, ответа от французского МИД пока нет, заявили РИА Новости в российской дипмиссии.
Ранее французские ВМС задержали в Атлантическом океане танкер Tagor, якобы шедший из Мурманска под ложным флагом.
«
"Посольство в официальном порядке запросило у французских властей информацию о наличии российского гражданства у членов экипажа. Ответа от МИД Франции до сих пор не поступило", - сообщили агентству в дипмиссии.