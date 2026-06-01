Путин поручил продлить срок службы муниципальным служащим в новых регионах
10:13 01.06.2026
Путин поручил продлить срок службы муниципальным служащим в новых регионах

Достигшим 70 лет муниципальным служащим в новых регионах продлят срок службы

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин поручил подготовить законопроект о продлении срока службы муниципальных служащих, достигших 70 лет, в новых регионах России.
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил подготовить законопроект о продлении срока службы муниципальных служащих, достигших 70 лет, в новых регионах России.
Утвержденный президентом перечень поручений по итогам встречи с представителями муниципального сообщества, состоявшейся 21 апреля 2026 года, размещен на сайте Кремля.
«
"Правительству Российской Федерации... обеспечить разработку и внесение в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации законопроекта, предусматривающего возможность продления срока нахождения на муниципальной службе муниципальных служащих, достигших возраста 70 лет, в муниципальных образованиях, расположенных на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей", - говорится в перечне.
Доклад необходимо представить до 1 сентября 2026 года, ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
