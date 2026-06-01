Участковый, которого оправдали по делу о "Крокусе", продолжает работать

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Участковый, которого признали невиновным в том, что он не отследил фиктивную регистрацию в Тверской области будущих фигурантов дела о теракте в "Крокус сити холле", продолжает работать, сообщил РИА Новости его адвокат Артемий Ласточкин.

"За долгих два года он перенес множество нервных потрясений, но нам удалось добиться его оправдания, он продолжил службу, доказав свою невиновность. Лица, речь о которых шла в обвинении, были фиктивно зарегистрированы на административном участке в 2018-2021 годах. Они снялись с регистрационного учета, то есть выписались, задолго до назначения участкового на должность в 2022 году. На момент теракта они проживали в других муниципальных образованиях региона", - рассказал собеседник агентства.

По словам адвоката, в 2022 году участковый выявил и зарегистрировал факт фиктивной регистрации граждан, среди которых на тот момент уже не было участников теракта. Было возбуждено уголовное дело, фигуранта осудили.

"Лица, участвовавшие в теракте, вопреки обвинению, не могли попасть в поле зрения участкового. Взаимосвязи между исполнением обязанностей моим подзащитным и трагичными событиями нет. Оправдательный приговор законный, обоснованный и справедливый", - заключил Ласточкин.