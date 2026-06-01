Во Франции около 180 полицейских пострадали в ходе беспорядков

ПАРИЖ, 1 июн – РИА Новости. Около 180 полицейских и жандармов пострадали в ходе беспорядков, вспыхнувших во Франции после победы футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" в финале Лиги чемпионов, сообщил в понедельник глава МВД страны Лоран Нуньес.
До этого было известно о 57 пострадавших правоохранителях.
"К сожалению, среди сил внутренней безопасности пострадали 178 человек", - заявил министр в эфире радиостанции France Inter.
"Пари Сен-Жермен" 30 мая обыграл английский "Арсенал" (1:1, 4:3 - по пенальти) в финальном матче Лиги чемпионов и второй год подряд стал победителем турнира. После победы болельщики устроили беспорядки на улицах Франции.