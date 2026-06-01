Рейтинг@Mail.ru
Во Франции около 180 полицейских пострадали в ходе беспорядков - РИА Новости Спорт, 01.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:47 01.06.2026
Во Франции около 180 полицейских пострадали в ходе беспорядков

Во Франции около 180 жандармов пострадали в ходе беспорядков после победы "ПСЖ"

© AP Photo / Thomas PadillaБеспорядки после победы футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" в финале Лиги чемпионов
Беспорядки после победы футбольного клуба Пари Сен-Жермен в финале Лиги чемпионов - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
© AP Photo / Thomas Padilla
Беспорядки после победы футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" в финале Лиги чемпионов. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В ходе беспорядков во Франции после победы "ПСЖ" в финале Лиги чемпионов пострадали около 180 полицейских и жандармов.
  • "Пари Сен-Жермен" второй год подряд стал победителем Лиги чемпионов.
ПАРИЖ, 1 июн – РИА Новости. Около 180 полицейских и жандармов пострадали в ходе беспорядков, вспыхнувших во Франции после победы футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" в финале Лиги чемпионов, сообщил в понедельник глава МВД страны Лоран Нуньес.
До этого было известно о 57 пострадавших правоохранителях.
«
"К сожалению, среди сил внутренней безопасности пострадали 178 человек", - заявил министр в эфире радиостанции France Inter.
"Пари Сен-Жермен" 30 мая обыграл английский "Арсенал" (1:1, 4:3 - по пенальти) в финальном матче Лиги чемпионов и второй год подряд стал победителем турнира. После победы болельщики устроили беспорядки на улицах Франции.
Беспорядки после победы футбольного клуба Пари Сен-Жермен в финале Лиги чемпионов - РИА Новости, 1920, 31.05.2026
Во Франции задержали более 400 фанатов при беспорядках после победы "ПСЖ"
Вчера, 07:58
 
ФранцияКубок Франции по футболуПари Сен-Жермен (ПСЖ)Арсенал (Лондон)Лига чемпионов 2025-2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    М. Андреева
    Д. Тайхман
    66
    32
  • Теннис
    Завершен
    Я. Меншик
    А. Рублев
    67426
    36663
  • Теннис
    Завершен
    Й. д. Йонг
    А. Зверев
    641
    766
  • Теннис
    Завершен
    К. Рууд
    Ж. Фонсека
    5672
    7756
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Канада
    Норвегия
    2
    3
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Швейцария
    Финляндия
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Германия
    Финляндия
    4
    0
  • Футбол
    Завершен
    США
    Сенегал
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Польша
    Украина
    0
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала