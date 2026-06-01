Во Франции около 180 полицейских пострадали в ходе беспорядков

ПАРИЖ, 1 июн – РИА Новости. Около 180 полицейских и жандармов пострадали в ходе беспорядков, вспыхнувших во Франции после победы футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" в финале Лиги чемпионов, сообщил в понедельник глава МВД страны Лоран Нуньес.