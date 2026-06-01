Синоптик рассказала, где ждать климатических аномалий на этой неделе
01.06.2026
Горожане на улице во время жаркой погоды в Москве. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Аномально жаркая погода ожидается 2–3 июня в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, где температура будет на 6–8 градусов выше нормы.
  • С 1 по 5 июня в Алтайском крае аномально жаркая погода с максимальной температурой +30 градусов и более.
  • Со 2 по 3 июня в Бурятии и Забайкальском крае, а также 2 июня в Волгоградской области ожидаются отрицательные аномалии — температура будет ниже нормы.
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Погодные аномалии на этой неделе в России ожидаются в Ханты-Мансийском округе, Алтайском крае, Бурятии, Забайкальском крае, Мурманской и Волгоградской областях, сообщила РИА Новости ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина.
"Аномальная жаркая погода ожидается 2-3 июня в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, где температура будет на 6-8 градусов выше климатической нормы и днем температура будет достигать +23-28 градусов. С 1 по 5 июня в Алтайском крае аномально жаркая погода с максимальной температурой +30 градусов и более, а 5-6 июня в Мурманской области температура будет на 4-8 градусов выше нормы, где днём будет +15-20 градусов", - рассказала синоптик.
Она также предупредила и об отрицательных аномалиях в Бурятии и Забайкальском крае, а также в Волгоградской области.
"Со 2 по 3 июня в Бурятии и Забайкальском крае погода ниже нормы на 4-6 градусов, с ночными заморозками. А в Волгоградской области 2 июня днем ожидается +17-22 градуса, что на 6 градусов ниже нормы", - уточнила Паршина.
Республика Бурятия, Забайкальский край, Волгоградская область, Людмила Паршина, Гидрометцентр, Погода
 
 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
