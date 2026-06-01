Синоптик рассказала, когда ждать жару в 30 градусов в Москве

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Сильной жары в 30 градусов в Москве не стоит ждать в ближайшее время, сообщила РИА Новости ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина.
"Сильной жары в +30 градусов в Москве будет нескоро, однако 5–6 июня температура может достичь +26 градусов. Днем в эти даты будет +21–26 градусов, а ночью +9–14 градусов, однако местами возможны кратковременные дожди начиная с 4 июня", - уточнила синоптик.
По ее словам, температура до +26 градусов является "обычной июньской погодой", которая не может не радовать москвичей.