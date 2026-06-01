Рейтинг@Mail.ru
Синоптик рассказала, когда ждать жару в 30 градусов в Москве - РИА Новости, 01.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:51 01.06.2026
Синоптик рассказала, когда ждать жару в 30 градусов в Москве

Паршина: сильной жары в 30 градусов в Москве не стоит ждать в ближайшее время

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкЖаркая погода в Москве
Жаркая погода в Москве - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Жаркая погода в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сильная жара в 30 градусов в Москве будет нескоро.
  • 5–6 июня температура может достичь +26 градусов, но местами возможны кратковременные дожди начиная с 4 июня.
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Сильной жары в 30 градусов в Москве не стоит ждать в ближайшее время, сообщила РИА Новости ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина.
"Сильной жары в +30 градусов в Москве будет нескоро, однако 5–6 июня температура может достичь +26 градусов. Днем в эти даты будет +21–26 градусов, а ночью +9–14 градусов, однако местами возможны кратковременные дожди начиная с 4 июня", - уточнила синоптик.
По ее словам, температура до +26 градусов является "обычной июньской погодой", которая не может не радовать москвичей.
Лето в Москве - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
Синоптик рассказал, какая погода ожидается в Москве в июне
Вчера, 08:39
 
ОбществоМоскваГидрометцентрЛюдмила Паршина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала