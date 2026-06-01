Синоптик рассказала о потеплении в Москве

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Температура в Москве будет расти постепенно и со 2 июня войдет в норму.
- Со вторника до четверга в столице ожидается переменная облачность и температура воздуха от 18 до 24 градусов тепла.
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Температура в Москве будет расти постепенно, уже со вторника она войдет в норму, сообщила РИА Новости ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина.
"Температура в Москве будет расти постепенно. Так, со 2 июня температура в московском регионе войдет в норму, а уже с 3 июня станет даже на один градус выше климатической нормы", - пояснила синоптик.
По ее словам, в столице со вторника до четверга ожидается переменная облачность и преимущественно без осадков. Температура воздуха будет от 18 до 24 градусов тепла.