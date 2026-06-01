Рейтинг@Mail.ru
Синоптик рассказал, какая погода будет в Москве в июне - РИА Новости, 01.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:39 01.06.2026 (обновлено: 08:40 01.06.2026)
Синоптик рассказал, какая погода будет в Москве в июне

Леус: в Москве в июне ожидается температура на 1 градус выше климатической нормы

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЛето в Москве
Лето в Москве - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Лето в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В июне в Москве температура воздуха ожидается на один градус выше климатической нормы.
  • Прогнозируются шесть-семь дней с дождями и четыре-пять дней с грозами, количество осадков будет близким к норме — в диапазоне 72–82 миллиметров.
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Температура воздуха в Москве в июне ожидается выше климатической нормы на один градус, прогнозируются дожди и грозы, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
«

"Начавшийся июнь не обещает жаркой погоды. Его первая половина пройдет при ночных температурах плюс 10 - плюс 15 градусов, преобладающая дневная температура ожидается в пределах плюс 20 - плюс 25 градусов. В среднем температура этого периода окажется на 0 - 1 градус выше климатической нормы", - написал Леус в своем Telegram-канале.

Синоптик добавил, что при этом шесть-семь дней ожидаются с дождями, четыре-пять дней - с грозами.
"Ожидается что к своему финалу июнь 2026 года в Москве сохранит положительную аномалию в пределах 0 - 1 градуса, а количество осадков будет близким к норме и окажется в диапазоне 72-82 миллиметров", - подчеркнул он.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
Синоптик рассказал, какое лето ждет москвичей
1 февраля, 17:03
 
ОбществоМоскваМихаил ЛеусПогода
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала