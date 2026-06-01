Синоптик рассказал, какая погода будет в Москве в июне

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Температура воздуха в Москве в июне ожидается выше климатической нормы на один градус, прогнозируются дожди и грозы, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Начавшийся июнь не обещает жаркой погоды. Его первая половина пройдет при ночных температурах плюс 10 - плюс 15 градусов, преобладающая дневная температура ожидается в пределах плюс 20 - плюс 25 градусов. В среднем температура этого периода окажется на 0 - 1 градус выше климатической нормы", - написал Леус в своем Telegram-канале.
Синоптик добавил, что при этом шесть-семь дней ожидаются с дождями, четыре-пять дней - с грозами.
"Ожидается что к своему финалу июнь 2026 года в Москве сохранит положительную аномалию в пределах 0 - 1 градуса, а количество осадков будет близким к норме и окажется в диапазоне 72-82 миллиметров", - подчеркнул он.
