Рабочее движение пустили в Подмосковье по ЮЛА от Егорьевского шоссе до М-12

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Рабочее движение запустили на участке Южно-Лыткаринской автодороги от Егорьевского шоссе до трассы М-12 "Восток", губернатор Московской области Андрей Воробьев присутствовал на запуске, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Этот участок стал продолжением уже открытого в этом году отрезка от Володарки до Егорьевского шоссе. Это позволило создать бессветофорное движение по большому 23-километновому участку от Ленинского горокруга до Балашихи.

Скоростная дорога от Володарского шоссе до трассы М-12 "Восток" поможет перераспределить до 30% транзитного транспорта с крупных автомагистралей: МКАД, М-2, М-4, М-5, Каширское шоссе, а также с городских улиц. В первую очередь положительные изменения коснутся жителей Ленинского округа, Лыткарина, Люберец, в том числе, поселков Томилино и Октябрьский, Балашихи, Жуковского и Раменского. Например, от М-5 до Лыткаринского шоссе по новой трассе можно будет доехать не за 25 минут, как раньше, а за 10-15.

Кроме того, Воробьеву доложили о ходе строительства оставшихся отрезков магистрали. Полностью открыть 4-6 полосную трассу, строящуюся по нацпроекту "Инфраструктура для жизни", планируют в сентябре 2026 года.

"Регулярно мы открываем очень важные и для жителей нашего мегаполиса, и для экономик участки ЮЛА. Потому что подобные инфраструктурные проекты помогают расти предприятиям. Сегодня мы соединяем М-12 с М-5, а полностью Южно-Лыткаринскую автодорогу завершим в сентябре. Это еще два важных участка. Всего прямой дороги здесь будет 45 километров, но все развязки, подходы к дороге – еще порядка 20 километров. Это большая серьезная работа, которая ведется при поддержке правительства, президентской программы по строительству и запуску концессионных дорог. И ЮЛА, пожалуй, один из самых значимых проектов. До этого мы открывали Егорьевский участок (отрезок от Володарки до Егорьевского шоссе). Видим там очень активное движение. Это значит, что дорога строится не зря, что это удобно для людей, что мы можем рассчитывать на новые предприятия, новые рабочие места", - сказал Воробьев.

Южно-Лыткаринская автодорога - масштабный концессионный проект, реализуемый в Подмосковье (с участием федерального и регионального бюджетов). Общая протяженность трассы, которая проходит через четыре округа Подмосковья (Ленинский, Лыткарино, Люберцы и Балашиха) – около 45 километров. В ее составе 10 современных транспортных развязок, 64 новых искусственных сооружения – мостов, путепроводов, которые заметно разгружают трассы и убирают пробки на ж/д путях, выездах из населенных пунктов и так далее. Магистраль позволит улучшить транспортную доступность для более 3,5 миллиона жителей Москвы и Московской области и, по сути, станет альтернативой МКАД.

"Когда мы открываем каждый новый участок ЮЛА, видим значительное снижение нагрузки на муниципальные и региональные дороги, например, проспект Октябрьский в Люберцах или Егорьевское шоссе, которые были бесконечно забиты. Люди экономят время, когда везут ребенка в школу, едут на работу или возвращаются домой. Мы видим эффект и положительные отзывы. Сегодня мы связали Володарку и М-12. Если вы едете из Орехово-Зуева, Владимира или Казани, вам не нужно заезжать на МКАД. Вы поворачиваете на ЮЛА и едете в сторону М-5 "Урал" и так далее. Ну, а дальше, вы можете доехать до южной части Подмосковья, поехать в Домодедово или другие территории, избегая затруднений на МКАДе, который перегружен", - подчеркнул Воробьев.

Сейчас общая готовность ЮЛА - 87%. На объекте трудятся 1350 рабочих, свыше 380 единиц техники. В настоящий момент завершают обустройство освещения, систем очистки стоков и благоустройство, также практически закончили переустройство коммуникаций.