Более 3,5 тыс жителей Подмосковья прошли бесплатный онкоскрининг

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Более 3,5 тысячи жителей Подмосковья прошли бесплатный онкоскрининг с начала года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
День открытых дверей состоялся в центрах амбулаторной онкологической помощи Московской области. Бесплатную диагностику могли пройти жители области старше 18 лет.
"Ранняя диагностика онкологических заболеваний напрямую влияет на результат: чем быстрее найдена болезнь, тем больше шансов у человека вернуться к обычной жизни. В прошедшую субботу онкоскрининг прошли 622 человека. И у 10 из них была заподозрена патология, их направили на углубленную диагностику. Всего с начала года в ходе Дней открытых дверей свое здоровье проверили более 3,5 тысячи человек", – сказал заместитель председателя правительства Московской области – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба ведомства.
На мероприятии можно было проконсультироваться у онколога, проверить кожу на новообразования и пройти скрининг на выявление риска рака дыхательной и пищеварительной систем. Женщины могли пройти цитологическое исследование, маммографию или УЗИ молочных желез. Мужчинам было доступно ПСА-тестирование для оценки рисков развития рака предстательной железы.