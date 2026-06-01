Более 3,5 тыс жителей Подмосковья прошли бесплатный онкоскрининг

"Ранняя диагностика онкологических заболеваний напрямую влияет на результат: чем быстрее найдена болезнь, тем больше шансов у человека вернуться к обычной жизни. В прошедшую субботу онкоскрининг прошли 622 человека. И у 10 из них была заподозрена патология, их направили на углубленную диагностику. Всего с начала года в ходе Дней открытых дверей свое здоровье проверили более 3,5 тысячи человек", – сказал заместитель председателя правительства Московской области – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба ведомства.