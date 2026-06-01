Рейтинг@Mail.ru
Более 3,5 тыс жителей Подмосковья прошли бесплатный онкоскрининг - РИА Новости, 01.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
14:34 01.06.2026 (обновлено: 15:21 01.06.2026)
Более 3,5 тыс жителей Подмосковья прошли бесплатный онкоскрининг

Свыше 3,5 тыс жителей Подмосковья прошли бесплатный онкоскрининг в 2026 году

© iStock.com / SeventyFourВрач за работой в медицинском кабинете
Врач за работой в медицинском кабинете - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
© iStock.com / SeventyFour
Врач за работой в медицинском кабинете. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Более 3,5 тысячи жителей Подмосковья прошли бесплатный онкоскрининг с начала года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
День открытых дверей состоялся в центрах амбулаторной онкологической помощи Московской области. Бесплатную диагностику могли пройти жители области старше 18 лет.
"Ранняя диагностика онкологических заболеваний напрямую влияет на результат: чем быстрее найдена болезнь, тем больше шансов у человека вернуться к обычной жизни. В прошедшую субботу онкоскрининг прошли 622 человека. И у 10 из них была заподозрена патология, их направили на углубленную диагностику. Всего с начала года в ходе Дней открытых дверей свое здоровье проверили более 3,5 тысячи человек", – сказал заместитель председателя правительства Московской области – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба ведомства.
На мероприятии можно было проконсультироваться у онколога, проверить кожу на новообразования и пройти скрининг на выявление риска рака дыхательной и пищеварительной систем. Женщины могли пройти цитологическое исследование, маммографию или УЗИ молочных желез. Мужчинам было доступно ПСА-тестирование для оценки рисков развития рака предстательной железы.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала