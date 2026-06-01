В Пятигорске рассказали о кафе, где произошло массовое отравление

ПЯТИГОРСК, 1 июн – РИА Новости. Кафе, где массово отравились жители Пятигорска, находится в аварийном жилом доме и в состоянии антисанитарии, сообщила РИА Новости одна из пострадавших.

Девушка рассказала, что слышала о случаях отравлений, но, отметила, что лично не сталкивалась с проблемами со здоровьем после посещения заведения. Вскоре, она перестала есть в кафе, по ее словам, из-за антисанитарии.

"Я перестала там кушать. Потому что сама начала видеть антисанитарию даже с улицы. Само заведение находится в аварийном жилом доме, на первом этаже. Всегда задавалась вопросами как заведение с таким трафиком не имеет возможности развиваться и стать шире и чище", – сказала собеседница агентства.

Однако, как рассказала девушка, в четверг она и ее знакомый вспомнили о заведении и все же приняли решение вновь его посетить. Пострадавшая отметила, что кафе было довольно известным.

"Там действительно огромная проходимость и заведение было известно абсолютно всем в городе, многие там ели на протяжении многих лет. И поэтому не возникало мыслей, что может быть отравление какое-то. Сама еда тяжелая и частенько после приема была тяжесть, но тяжелых последствий никогда не было", – сказала собеседница агентства.

Девушка госпитализирована и проходит лечение. По ее словам, сейчас состояние нормализовалось, она ждет результаты анализов и официального подтверждения диагноза сальмонеллез.