Рейтинг@Mail.ru
Россиянам объяснили, кому ждать повышения пенсии в июне - РИА Новости, 01.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:10 01.06.2026
Россиянам объяснили, кому ждать повышения пенсии в июне

Профессор Виноградов: в июне повысят пенсии тем, кому в мае исполнилось 80 лет

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкСотрудник оформляет документы в пенсионном фонде
Сотрудник оформляет документы в пенсионном фонде - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
Сотрудник оформляет документы в пенсионном фонде. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Тем, кому в мае исполнилось 80 лет, в июне повысят пенсию, сообщил профессор НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.
  • По его словам, это произойдет автоматически.
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. С июня 2026 года некоторые категории пенсионеров получат прибавку к выплатам. Об этом агентству “Прайм” рассказал профессор НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.
Больше всего добавят тем, кому в мае исполнилось 80 лет: фиксированная часть пенсии вырастет примерно на 9,6 тысячи рублей, плюс надбавка по уходу — около 1,4 тысяч. Итого прибавка — почти 11 тысяч рублей.
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 27.05.2026
Россиянам объяснили, какую пенсию можно унаследовать
27 мая, 02:17
"При этом двойное повышение по двум основаниям одновременно не предусмотрено. Если пенсионер уже получает повышенную выплату как инвалид первой группы, повторного увеличения после 80 лет не будет", — уточнил юрист.
Доплату за иждивенцев (до 9,6 тысячи рублей) и надбавки за сельский или северный стаж назначают только по заявлению. Работающие пенсионеры, уволившиеся в мае, после перерасчета получат все пропущенные индексации.
Перерасчет для тех, кому исполнилось 80 лет или установили первую группу инвалидности, происходит автоматически. Остальным нужно обращаться в Социальный фонд, заключил Виноградов.
Выдача пенсий - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
Финансист объяснила, кто вправе забрать свои пенсионные накопления
20 мая, 03:18
 
ОбществоВадим ВиноградовВысшая школа экономики (ВШЭ)ПенсииРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала