Россиянам объяснили, кому ждать повышения пенсии в июне

По его словам, это произойдет автоматически.

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. С июня 2026 года некоторые категории пенсионеров получат прибавку к выплатам. Об этом агентству "Прайм" рассказал профессор НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

Больше всего добавят тем, кому в мае исполнилось 80 лет: фиксированная часть пенсии вырастет примерно на 9,6 тысячи рублей, плюс надбавка по уходу — около 1,4 тысяч. Итого прибавка — почти 11 тысяч рублей.

"При этом двойное повышение по двум основаниям одновременно не предусмотрено. Если пенсионер уже получает повышенную выплату как инвалид первой группы, повторного увеличения после 80 лет не будет", — уточнил юрист.

Доплату за иждивенцев (до 9,6 тысячи рублей) и надбавки за сельский или северный стаж назначают только по заявлению. Работающие пенсионеры, уволившиеся в мае, после перерасчета получат все пропущенные индексации.