12:02 01.06.2026
Минюст попросил Верховный суд ликвидировать партию "Социальной защиты"

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министерство юстиции обратилось в Верховный суд России с иском о ликвидации политической партии "Социальной защиты".
  • Рассмотрение иска о ликвидации партии, созданной в 2012 году, назначено на 3 июня.
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Министерство юстиции обратилось в Верховный суд РФ с иском о ликвидации политической партии "Социальной защиты", говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Возглавляет партию политик из Костромы Владимир Михайлов, в материалах суда он указан ее представителем. Как сообщается на сайте "Социальной защиты", основная цель партии – борьба за соблюдение статьи Конституции о социальных гарантиях.
Из документов следует, что рассмотрение иска о ликвидации созданной в 2012 году партии назначено на 3 июня.
