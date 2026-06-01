Минюст попросил Верховный суд ликвидировать партию "Социальной защиты"

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Министерство юстиции обратилось в Верховный суд РФ с иском о ликвидации политической партии "Социальной защиты", говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Возглавляет партию политик из Костромы Владимир Михайлов, в материалах суда он указан ее представителем. Как сообщается на сайте "Социальной защиты", основная цель партии – борьба за соблюдение статьи Конституции о социальных гарантиях.
Из документов следует, что рассмотрение иска о ликвидации созданной в 2012 году партии назначено на 3 июня.
20 ноября 2025, 10:29