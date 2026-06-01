Более тысячи электромобилистов получили бесплатную парковку в Подмосковье

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. В Московской области более 1 тысячи владельцев электромобилей разрешили парковаться бесплатно при помощи регионального портала госуслуг, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.
Разрешения позволяют бесплатно парковаться на 11 200 машино-местах 276 платных парковок в 38 округах.
Более 660 мотоциклистов также включили транспортные средства в реестр через портал госуслуг. В мае число зарегистрированных мотоциклистов увеличилось в связи с открытием мотосезона.
Льготные разрешения на региональном портале госуслуг могут оформить и многодетные семьи Подмосковья. Парковочное место после получения разрешения не резервируется.