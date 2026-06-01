11:19 01.06.2026
Лидер партии Ле Пен сравнил беспорядки после финала ЛЧ с гражданской войной

© AP Photo / Thomas PadillaПолиция во время беспорядков после победы футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" в финале Лиги чемпионов
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Жордан Барделла, лидер французской правой партии "Национальное объединение", сравнил беспорядки, прошедшие после победы "ПСЖ" в Лиге чемпионов, с гражданской войной.
  • По его словам, больше ни одно спортивное мероприятие и ни один праздник во Франции не обходится спокойно.
ПАРИЖ, 1 июн – РИА Новости. Лидер французской правой партии "Национальное объединение", которую в парламенте представляет Марин Ле Пен, Жордан Барделла сравнил прошедшие в Париже беспорядки с гражданской войной.
Французский "Пари Сен-Жермен" 30 мая обыграл английский "Арсенал" (1:1, 4:3 - по пенальти) в финальном матче Лиги чемпионов и второй год подряд стал победителем турнира. После победы болельщики устроили беспорядки на улицах Франции.
Лига чемпионов УЕФА
30 мая 2026 • начало в 19:00
Закончен (П)
ПСЖ
2 : 14:3
Арсенал
65‎’‎ • Усман Дембеле (П)
121‎’‎ • Гонсалу Рамуш (П)
121‎’‎ • Дезире Дуэ (П)
121‎’‎ • Ашраф Хакими (П)
121‎’‎ • Лукас Беральдо (П)
06‎’‎ • Кай Хаверц
121‎’‎ • Виктор Дьекереш (П)
121‎’‎ • Деклан Райс (П)
121‎’‎ • Габриэль Мартинелли (П)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Я, как и многие люди, был в ужасе от происходившего на выходных. Мы стали свидетелями сцен посреди Парижа, выглядевших практически как гражданская война. Магазины были разграблены и разгромлены. Полицейские подверглись нападению… Мы увидели атмосферу и всплеск насилия, к которым мы, к сожалению, привыкаем и которые только усугубляются", - сказал Барделла в эфире телеканала BFMTV.
По словам лидера "Национального объединения", больше ни одно спортивное мероприятие и ни один праздник во Франции не обходится без беспорядков.
В Сети удивились подробным подсказкам на полотенце Сафонова в финале ЛЧ
