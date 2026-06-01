Лидер партии Ле Пен сравнил беспорядки после финала ЛЧ с гражданской войной

ПАРИЖ, 1 июн – РИА Новости. Лидер французской правой партии "Национальное объединение", которую в парламенте представляет Марин Ле Пен, Жордан Барделла сравнил прошедшие в Париже беспорядки с гражданской войной.

По словам лидера "Национального объединения", больше ни одно спортивное мероприятие и ни один праздник во Франции не обходится без беспорядков.