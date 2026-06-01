Ефимов: Ленинградский вокзал украсило панно из 10 тысяч кусков смальты

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Панно из 10 тысяч кусков смальты выложили на Ленинградском вокзале в Москве, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"В столице завершили масштабное обновление Ленинградского вокзала. Главным украшением его светового зала стали мозаичные панно с достопримечательностями Москвы и Санкт-Петербурга общей площадью более 800 квадратных метров. Их собрали вручную из 10 тысяч кусков смальты. Помимо двух российских городов, на панно изобразили литературных и мифических персонажей", – цитирует Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
По его словам, всего над созданием панно трудилась команда из 30 художников, специализирующихся на мозаике.
В сообщении указывается, что панно создали в жанре ведуты – реалистичного городского пейзажа.
Как добавляется в пресс-релизе, над панно работала мастерская, также известная мозаикой на станции "Нагатинский Затон" Большой кольцевой линии метро.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин открыл Ленинградский вокзал после его масштабного обновления.