Что говорил старец Паисий о будущем России и мира

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Старец известен своими предсказаниями, касающимися геополитики. Он много говорил о Турции и Греции, судьбе Запада, роли России в новом мировом порядке. Какие из его пророчеств уже сбываются?

"Треть погибнет"

Хотя скептики расценивают повышенный интерес к прорицанию как проявление чрезмерной религиозности, даже светские аналитики отмечают: прогнозы Паисия Святогорца поразительно точно отражают современные геополитические процессы.

Старец еще за десятилетие до перестройки предсказал распад СССР, предвидел военный конфликт на Балканах. Возникает вопрос: это случайное совпадение или проявление подлинного пророческого дара?

Одно из самых известных изречений преподобного касается судьбы Турции. Страну, считал старец, ждет распад.

"Константинополь отдадут нам. Не потому, что нас любят, а потому, что Бог устроит так, что это будет выгодно", — говорил Паисий.

По словам старца, "треть населения погибнет, треть примет православие, остальные уйдут в Месопотамию".

Может быть, это и звучит угрожающе, но последние события на Ближнем Востоке доказывают, что именно в этой части Земли в ближайшее время может произойти самое страшное.

Роковые шесть миль

В центре внимания аналитиков оказалось пророчество старца Паисия о "шести милях". Православный подвижник по-своему истолковал древнее предсказание Космы Этолийского. Он увидел в нем намек на будущий спор о морском шельфе между Турцией и Грецией.

© AP Photo / Lefteris Pitarakis Корабль ВМС Греции в Эгейском море © AP Photo / Lefteris Pitarakis Корабль ВМС Греции в Эгейском море

"Турки продвинутся только на шесть миль, и тогда на них найдет великое бедствие с севера", — предупреждал Паисий. По его словам, именно Россия даст отпор Турции и поможет другому православному государству.

Ситуация в Эгейском море сегодня сложная. Турция настойчиво требует расширения своих исключительных экономических зон. Причем именно на шесть миль. Греция этому вовсю противится.

Освобождение Новороссии

Одно из главных пророчеств Паисия Святогорца касается судьбы России в тяжелое для всего мира времена. Старец сообщал, что наша страна столкнется с тяжелейшими испытаниями, переживет их и станет духовным лидером для всего человечества.

Паисий Святогорец предрекал и полное освобождение Россией Новороссии. В родную гавань, по его словам, должны вернуться Николаев и Одесса.