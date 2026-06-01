В Брянской области объявили беспилотную опасность

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На территории Брянской области объявлена беспилотная опасность.
- МЧС рекомендует жителям оставаться дома или искать укрытия без окон с капитальными стенами.
БРЯНСК, 1 июн – РИА Новости. Беспилотная опасность объявлена на территории Брянской области, сообщило региональное ГУМЧС РФ.
"Беспилотная опасность! На территории Брянской области 01.06.2026! По возможности оставайтесь дома! Укройтесь в помещении без окон с капитальными стенами! Не подходите к окнам", - говорится в предупреждении ведомства на платформе "Макс".
Тем, кто на улице или в транспорте, МЧС советует направляться в ближайшее укрытие или иное безопасное место.
