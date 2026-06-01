ЯРОСЛАВЛЬ, 1 июн – РИА Новости. Новое оборудование поступило в Ярославский областной перинатальный центр, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.
"В областной перинатальный центр поступила первая в этом году партия нового оборудования. Два современных операционных стола отечественного производства медики уже используют в работе. До конца года в перинатальный центр придет еще 14 единиц современной аппаратуры", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства.
По словам губернатора, правительство региона последовательно обновляет техническую базу медучреждений, чтобы медицинская помощь становилась доступнее, качественнее и эффективнее.
"Для нас важно, чтобы и мамы, и дети получали помощь с использованием самых современных технологий", - подчеркнул Евраев.
Он отметил, что новые многофункциональные столы позволяют надежно фиксировать пациента и точно его позиционировать во время сложных операций. Электромеханический привод, плавная регулировка высоты и углов наклона повышают эффективность работы врачей и комфорт пациентов.
"Каждый новый аппарат, комплекс или прибор имеет большое значение в работе любой больницы. С его помощью медицинская помощь становится более доступной, качественной и эффективной", – цитирует пресс-служба областного правительства и.о. министра здравоохранения Ярославской области Марию Можейко.
Можейко подчеркнула, что масштабное переоснащение областного перинатального центра – отделения областной детской больницы – идет в рамках федерального проекта "Охрана материнства и детства" национального проекта "Семья", инициированного президентом страны Владимиром Путиным.