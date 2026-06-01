В России появились рекомендации для наборов для новорожденных

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Рекомендации по формированию подарочного набора для новорожденных разработали в России, Росстандарт уже утвердил предварительный ГОСТ, рассказали РИА Новости в ведомстве.

В ведомстве отметили, что эти рекомендации ориентированы на обеспечение потребностей ребенка в первый год его жизни. Ключевыми принципами ГОСТа стали безопасность, качество и практическая полезность продукции.