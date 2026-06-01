Рейтинг@Mail.ru
В России появились рекомендации для наборов для новорожденных - РИА Новости, 01.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:51 01.06.2026
В России появились рекомендации для наборов для новорожденных

Рекомендации для подарочных наборов для новорожденных разработали в России

© Fotolia / kotomiti Новорожденный ребенок
Новорожденный ребенок - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
© Fotolia / kotomiti
Новорожденный ребенок. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Рекомендации по формированию подарочного набора для новорожденных разработали в России, Росстандарт уже утвердил предварительный ГОСТ, рассказали РИА Новости в ведомстве.
"Росстандарт утвердил предварительный национальный стандарт ПНСТ "Комплект детских принадлежностей подарочный. Рекомендации по формированию и составу"... Документ устанавливает типовые рекомендации по формированию подарочного комплекта детских принадлежностей, предоставляемого родителям, усыновителям или опекунам при рождении ребенка на безвозмездной основе", - рассказали в Росстандарте.
В ведомстве отметили, что эти рекомендации ориентированы на обеспечение потребностей ребенка в первый год его жизни. Ключевыми принципами ГОСТа стали безопасность, качество и практическая полезность продукции.
Новорожденный - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Соцфонд назвал популярные имена для новорожденных в 2025 году
6 февраля, 00:20
 
ОбществоРоссияФедеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала