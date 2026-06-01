Сальдо заявил об отражении атаки дронов на трассе "Новороссия"

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн — РИА Новости. Украинские дроны пытаются атаковать трассу "Новороссия" в Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо.
"Внимание, трасса Р-280 "Новороссия" — мобильные огневые группы ведут борьбу с БПЛА", — написал он на платформе "Макс".
В Херсонской области сохраняется опасность налета беспилотников, добавил Сальдо.
На прошлой неделе главы Херсонской и Запорожской областей сообщили, что ВСУ применяют комплексное дистанционное минирование на участках трассы, которая идет от Ростова-на-Дону до Симферополя. Взрывные устройства, которые сбрасывают с дронов, детонируют при фиксации движения независимо от того, автомобиль это или пешеход.
Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал действия ВСУ варварской выходкой.
Украинские войска ежедневно пытаются атаковать беспилотниками российские регионы. Системы ПВО уничтожают большинство аппаратов. В ответ Вооруженные силы наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.
22 июня 2022, 17:18