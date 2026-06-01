Новолуние в июне 2026 года: дата и сколько продлится

Июнь 2026 года обещает стать одним из самых эмоционально насыщенных летних месяцев. Особенно чувствительными и эмоционально уязвимыми многие люди становятся во время новолуния, которое произойдет 15 июня. Точное время лунного события, его особенности и рекомендации астролога — в материале РИА Новости.
Дата новолуния: 15 июня 2026 года
Фаза: новолуние (0% освещённости Луны)
Положение: Луна между Землей и Солнцем
Видимость: не наблюдается с Земли
Когда будет Новолуние в июне 2026 года
Первое летнее новолуние состоится 15 июня в 05:54 (по московскому времени) и пройдет в знаке Близнецов. Именно в это время спутник Земли окажется между нашей планетой и Солнцем, тем самым практически “исчезнув” с ночного неба (ведь к поверхности Земли он будет обращен своей неосвещенной стороной).
Новолуние является одной из основных лунных фаз и знаменует собой старт нового лунного цикла (или так называемого синодического месяца, чья продолжительность составляет чуть больше 29 дней).
“Это Новолуние будет связано с темами общения, информации, документов, обучения и неожиданных новостей. Близнецы — знак движения, контактов и перемен, поэтому середина июня может принести ощущение ускорения событий”, — говорит астролог Юлия Рольник.
Точное время по часовым поясам
Часовой пояс
Дата и время
Москва (UTC+3)
15 июня, 05:54
Екатеринбург (UTC+5)
15 июня, 07:54
Новосибирск (UTC+7)
15 июня, 09:54
Владивосток (UTC+10)
15 июня, 12:54
Сколько будет длиться новолуние
Непосредственно пик новолуния, как правило, продолжается всего несколько часов, однако для наблюдателей с Земли (особенно если речь идет о наблюдениях невооруженным глазом) Луна “отсутствует” на небе несколько дней.
К слову, за несколько дней до и после новолуния можно наблюдать еще одно удивительное явление — так называемый пепельный свет Луны. В это время поверхность спутника, не освещенная лучами солнца напрямую, освещена рассеянным и отраженным светом, что придает ей светло-серый оттенок.
Фазы Луны в июне 2026 года
Ключевые фазы Луны из месяца в месяц остаются неизменными и следуют одна за другой. Июнь 2026 года начнется с убывающей Луны, когда видимая с Земли освещенная часть лунного диска постепенно уменьшается. После новолуния Луна постепенно начинает "расти", доходя к концу месяца до полнолуния — первого после летнего солнцестояния.
Фаза
Дата
Время МСК (UTC+3)
Примечание
Последняя четверть
8 июня
13:00
На небе виден лунный диск, освещенный ровно наполовину. Луна убывает.
Новолуние
15 июня
05:54
Луна в Близнецах, стартует очередной лунный цикл
Первая четверть
22 июня
00:55
Растущая Луна
Полнолуние
30 июня
02:57
Клубничная Луна
С точки зрения астрологии новолуние в июне будет связано с переменами и перезагрузкой.
“Особенность июньского Новолуния — высокая концентрация планет в воздушной стихии. Многие почувствуют внутреннюю потребность изменить привычный образ жизни, обновить окружение, начать новые проекты или выйти из эмоционального тупика, — говорит Юлия Рольник. — Подобные Новолуния часто становятся символической точкой перезагрузки, когда в жизни начинают формироваться новые сценарии. Например, меняется работа и круг общения, появляются важные знакомства или приходит решение вопросов, которые долго оставались в подвешенном состоянии. Кроме того, в середине июня на вечернем небе можно будет наблюдать красивое выравнивание Меркурия, Венеры и Юпитера. Это редкое сочетание усилит тему общения, поездок и важных переговоров”.
Что можно и нельзя делать в новолуние
Период июньского новолуния (не только 15 июня, но и несколько дней вокруг этой даты) прекрасно подходит для:
- начала обучения;
- построения планов на ближайшие месяцы;
- запуска новых идей и проектов;
- проведения важных переговоров;
- рекламы и продвижения, творческих инициатив;
- знакомств и поездок, обновления круга общения.
“Новолуние также считается хорошим моментом для внутренней перезагрузки и психологического обновления. Однако избыток информации может вызывать нервозность, тревожность и эмоциональную перегрузку”, — предупреждает Юлия Рольник.
В то же время в период новолуния астролог советует избегать:
- крупных конфликтов;
- слишком эмоциональных решений и необдуманных покупок;
- переутомления;
- финансовых авантюр.
Серебристые облака над Санкт-Петербургом после заката
Серебристые облака над Санкт-Петербургом после заката
Частые вопросы о новолунии
- Когда именно наступит новолуние в июне 2026 года?
Первое летнее новолуние состоится в середине июня — 15 июня в 05:54.
- Видно ли Луну в новолуние?
Во время новолуния спутник Земли обращен к ее поверхности своей неосвещенной стороной. А потому в ночном небе она практически не видна. Однако более темное по сравнению с другими ночами небо создает прекрасные условия для наблюдений за звездами и другими небесными телами.
- Как долго длится новолуние?
Несмотря на тот факт, что любое новолуние по сути — весьма кратковременное явление, визуально Луну сложно рассмотреть в небе на протяжении нескольких ночей.
- В каком знаке будет новолуние в июне 2026?
Первое новолуние лета пройдет в знаке Близнецов.
- Будет ли солнечное затмение в июне 2026 года?
Нет, в первый летний месяц солнечного затмения не ожидается. А вот в конце лета (12 августа) жители ряда северных территорий страны смогут наблюдать частичное солнечное затмение.
