Рейтинг@Mail.ru
Новолуние в июне 2026: когда будет, точное время и сколько продлится
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:00 01.06.2026 (обновлено: 17:55 01.06.2026)

Новолуние в июне 2026 года: дата и сколько продлится

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНоволуние в июне
Новолуние в июне - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Новолуние в июне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Юлия Рольник
Приглашенный эксперт
Юлия Рольник
Астролог, специалист по прогнозированию, астропсихологии, мунданной и финансовой астрологии
Все материалы
Оглавление
Июнь 2026 года обещает стать одним из самых эмоционально насыщенных летних месяцев. Особенно чувствительными и эмоционально уязвимыми многие люди становятся во время новолуния, которое произойдет 15 июня. Точное время лунного события, его особенности и рекомендации астролога — в материале РИА Новости.
Дата новолуния: 15 июня 2026 года
Фаза: новолуние (0% освещённости Луны)
Положение: Луна между Землей и Солнцем
Видимость: не наблюдается с Земли

Когда будет Новолуние в июне 2026 года

Первое летнее новолуние состоится 15 июня в 05:54 (по московскому времени) и пройдет в знаке Близнецов. Именно в это время спутник Земли окажется между нашей планетой и Солнцем, тем самым практически “исчезнув” с ночного неба (ведь к поверхности Земли он будет обращен своей неосвещенной стороной).
Фазы Луны в июне 2026 годаФазы Луны в июне 2026 года
Новолуние является одной из основных лунных фаз и знаменует собой старт нового лунного цикла (или так называемого синодического месяца, чья продолжительность составляет чуть больше 29 дней).
“Это Новолуние будет связано с темами общения, информации, документов, обучения и неожиданных новостей. Близнецы — знак движения, контактов и перемен, поэтому середина июня может принести ощущение ускорения событий”, — говорит астролог Юлия Рольник.
Точное время по часовым поясам

Часовой пояс

Дата и время

Москва (UTC+3)

15 июня, 05:54

Екатеринбург (UTC+5)

15 июня, 07:54

Новосибирск (UTC+7)

15 июня, 09:54

Владивосток (UTC+10)

15 июня, 12:54

Полнолуние в июне - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
Полнолуние в июне 2026 года: когда и где наблюдать за Клубничной Луной
10 июня 2025, 22:26

Сколько будет длиться новолуние

Непосредственно пик новолуния, как правило, продолжается всего несколько часов, однако для наблюдателей с Земли (особенно если речь идет о наблюдениях невооруженным глазом) Луна “отсутствует” на небе несколько дней.
К слову, за несколько дней до и после новолуния можно наблюдать еще одно удивительное явление — так называемый пепельный свет Луны. В это время поверхность спутника, не освещенная лучами солнца напрямую, освещена рассеянным и отраженным светом, что придает ей светло-серый оттенок.
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомета NeoWise в небе над Краснодарским краем
Комета NeoWise в небе над Краснодарским краем - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Комета NeoWise в небе над Краснодарским краем

Фазы Луны в июне 2026 года

Ключевые фазы Луны из месяца в месяц остаются неизменными и следуют одна за другой. Июнь 2026 года начнется с убывающей Луны, когда видимая с Земли освещенная часть лунного диска постепенно уменьшается. После новолуния Луна постепенно начинает "расти", доходя к концу месяца до полнолуния — первого после летнего солнцестояния.
Ключевые фазы Луны в июне 2026 года

Фаза

Дата

Время МСК (UTC+3)

Примечание

Последняя четверть

8 июня

13:00

На небе виден лунный диск, освещенный ровно наполовину. Луна убывает.

Новолуние

15 июня

05:54

Луна в Близнецах, стартует очередной лунный цикл

Первая четверть

22 июня

00:55

Растущая Луна

Полнолуние

30 июня

02:57

Клубничная Луна

С точки зрения астрологии новолуние в июне будет связано с переменами и перезагрузкой.
«
“Особенность июньского Новолуния — высокая концентрация планет в воздушной стихии. Многие почувствуют внутреннюю потребность изменить привычный образ жизни, обновить окружение, начать новые проекты или выйти из эмоционального тупика, — говорит Юлия Рольник. — Подобные Новолуния часто становятся символической точкой перезагрузки, когда в жизни начинают формироваться новые сценарии. Например, меняется работа и круг общения, появляются важные знакомства или приходит решение вопросов, которые долго оставались в подвешенном состоянии. Кроме того, в середине июня на вечернем небе можно будет наблюдать красивое выравнивание Меркурия, Венеры и Юпитера. Это редкое сочетание усилит тему общения, поездок и важных переговоров”.
Высаживание рассады томатов - РИА Новости, 1920, 29.05.2026
Лунный посевной календарь садовода и огородника на июнь 2026 года
29 мая, 18:07

Что можно и нельзя делать в новолуние

Период июньского новолуния (не только 15 июня, но и несколько дней вокруг этой даты) прекрасно подходит для:
  • начала обучения;
  • построения планов на ближайшие месяцы;
  • запуска новых идей и проектов;
  • проведения важных переговоров;
  • рекламы и продвижения, творческих инициатив;
  • знакомств и поездок, обновления круга общения.
“Новолуние также считается хорошим моментом для внутренней перезагрузки и психологического обновления. Однако избыток информации может вызывать нервозность, тревожность и эмоциональную перегрузку”, — предупреждает Юлия Рольник.
В то же время в период новолуния астролог советует избегать:
  • крупных конфликтов;
  • слишком эмоциональных решений и необдуманных покупок;
  • переутомления;
  • финансовых авантюр.
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкСеребристые облака над Санкт-Петербургом после заката
Серебристые облака над Санкт-Петербургом после заката - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Серебристые облака над Санкт-Петербургом после заката

Частые вопросы о новолунии

  • Когда именно наступит новолуние в июне 2026 года?
Первое летнее новолуние состоится в середине июня — 15 июня в 05:54.
  • Видно ли Луну в новолуние?
Во время новолуния спутник Земли обращен к ее поверхности своей неосвещенной стороной. А потому в ночном небе она практически не видна. Однако более темное по сравнению с другими ночами небо создает прекрасные условия для наблюдений за звездами и другими небесными телами.
  • Как долго длится новолуние?
Несмотря на тот факт, что любое новолуние по сути — весьма кратковременное явление, визуально Луну сложно рассмотреть в небе на протяжении нескольких ночей.
  • В каком знаке будет новолуние в июне 2026?
Первое новолуние лета пройдет в знаке Близнецов.
  • Будет ли солнечное затмение в июне 2026 года?
Нет, в первый летний месяц солнечного затмения не ожидается. А вот в конце лета (12 августа) жители ряда северных территорий страны смогут наблюдать частичное солнечное затмение.
Источники
 
ЛунаЗемляМосковский планетарий
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала