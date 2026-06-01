НОВИКОМ в I квартале нарастил прибыль до 7,5 млрд рублей

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Объем активов банка НОВИКОМ за первый квартал 2026 года составил 1302,2 миллиарда рублей, а прибыль – 7,5 миллиарда рублей, что на 45% больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщает банк, опубликовавший промежуточную финотчетность по РСБУ.

Собственные средства банка на конец I квартала текущего года составили 135,2 миллиарда рублей.

НОВИКОМ входит в холдинг "РТ-Финанс" - центр компетенций финансовых услуг Госкорпорации "Ростех".

Как отмечается в сообщении, такие квартальные результаты достигнуты "благодаря устойчивому к внешним вызовам бизнес-профилю, надежной ресурсной базе, эффективному управлению ликвидностью, а также высокому уровню достаточности капитала".

В пресс-службе банка напомнили, что весной 2026 года агентство АКРА повысило кредитный рейтинг банка до уровня АА(RU), а "Эксперт РА" подтвердило его на уровне ruAA со стабильным прогнозом. В начале 2026 года ведущее кредитное рейтинговое агентство Китая CSCI Pengyuan присвоило НОВИКОМу кредитный рейтинг AA+ со стабильным прогнозом по национальной шкале.