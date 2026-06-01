НОВИКОМ в I квартале нарастил прибыль до 7,5 млрд рублей

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Объем активов банка НОВИКОМ за первый квартал 2026 года составил 1302,2 миллиарда рублей, а прибыль – 7,5 миллиарда рублей, что на 45% больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщает банк, опубликовавший промежуточную финотчетность по РСБУ.
Собственные средства банка на конец I квартала текущего года составили 135,2 миллиарда рублей.
НОВИКОМ входит в холдинг "РТ-Финанс" - центр компетенций финансовых услуг Госкорпорации "Ростех".
Как отмечается в сообщении, такие квартальные результаты достигнуты "благодаря устойчивому к внешним вызовам бизнес-профилю, надежной ресурсной базе, эффективному управлению ликвидностью, а также высокому уровню достаточности капитала".
В пресс-службе банка напомнили, что весной 2026 года агентство АКРА повысило кредитный рейтинг банка до уровня АА(RU), а "Эксперт РА" подтвердило его на уровне ruAA со стабильным прогнозом. В начале 2026 года ведущее кредитное рейтинговое агентство Китая CSCI Pengyuan присвоило НОВИКОМу кредитный рейтинг AA+ со стабильным прогнозом по национальной шкале.
"Результаты работы НОВИКОМа в первом квартале создают серьезный задел для долгосрочного роста и развития основных направлений деятельности банка. Они свидетельствуют о состоятельности стратегии, утвержденной акционером, и говорят о высоком уровне доверия со стороны наших партнеров. Мы последовательно усиливаем позиции в ключевых сегментах бизнеса, повышаем эффективность процессов и продолжаем разрабатывать уникальные решения для финансирования лидеров отраслей и крупных инвестиционных проектов", — приводится в сообщении комментарий председателя правления банка Елены Георгиевой.