Рейтинг@Mail.ru
Минобороны Норвегии опасается усиления позиций России в Арктике - РИА Новости, 01.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:08 01.06.2026
Минобороны Норвегии опасается усиления позиций России в Арктике

Министр обороны Норвегии: усиление позиций России в Арктике угрожает Западу

© РИА Новости / Анна ЮдинаЭкспедиция "Арктика-2012" на атомном ледоколе "Россия"
Экспедиция Арктика-2012 на атомном ледоколе Россия - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
© РИА Новости / Анна Юдина
Экспедиция "Арктика-2012" на атомном ледоколе "Россия". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр обороны Норвегии Торе Сандвик заявил, что усиление позиций России в Арктике может привести к уязвимому положению Запада.
  • По мнению Сандвика, Россия может получить контроль над морскими коридорами между северным побережьем Норвегии и архипелагом Шпицберген и при потенциальном конфликте применить гиперзвуковое оружие против НАТО.
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Усиление позиций России в Арктике может привести к уязвимому положению Запада, заявил министр обороны Норвегии Торе Сандвик.
В интервью газете Times Сандвик выразил опасение, что Россия может получить контроль над регионом и обеспечить своему флоту легкий доступ в Атлантику.
Норвежские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
В Норвегии обратились с необычным предложением к России
11 февраля, 02:37
"Это будет прямой угрозой для Великобритании", - подчеркнул министр.
Он также обеспокоен тем, что Россия может получить контроль над морскими коридорами между северным побережьем Норвегии и архипелагом Шпицберген. По словам Сандвика, при потенциальном конфликте Россия сможет применить гиперзвуковое оружие против НАТО.
При этом политик признал, что Норвегия не видит прямой угрозы со стороны РФ для Шпицбергена, а также не наблюдает усиления российской активности у архипелага.
Как заявлял глава "Росатома" Алексей Лихачев, российские атомные ледоколы радикально улучшили логистику в Арктике. По его словам, из 37 миллионов тонн грузов, перевезенных по Северному морскому пути в 2025 году, большая часть перевезена благодаря усилиям восьми ледоколов российского атомного флота.
Учения НАТО в Балтийском море - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
ВС Норвегии поддерживают контакт с российским Северным флотом, пишут СМИ
6 апреля, 14:01
Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что Российская Федерация не собирается нападать на государства-члены НАТО, в этом нет никакого смысла. Путин констатировал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Атомный ледокол проекта 22220 Сибирь в Кольском заливе во время движения к порту приписки в Мурманск - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
НАТО уступает России и Китаю в производстве ледоколов, пишут СМИ
25 февраля, 17:00
 
В миреРоссияНорвегияАрктикаВладимир ПутинАлексей ЛихачевТакер КарлсонНАТОГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала