Суд Амстердама не запретил переезд оператора "Турецкого потока" в Венгрию

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Окружной суд Амстердама отказался удовлетворить ходатайство украинской компании «ДТЭК Крымэнерго» о запрете оператору газопровода «Турецкий поток» South Stream Transport (SST) переезжать из Нидерландов в Венгрию.
- Ходатайство было направлено для того, чтобы обеспечить исполнение арбитражного решения о взыскании с России компенсации за утраченные активы в Крыму.
- Из материалов дела следует, что оператор «Турецкого потока» пока не планирует перенос бизнеса в Венгрию.
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Окружной суд Амстердама отказался удовлетворить ходатайство украинской "ДТЭК Крымэнерго" о запрете оператору газопровода "Турецкий поток" South Stream Transport (SST) переезжать из Нидерландов в Венгрию, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на материалы дела.
"Окружной суд Амстердама отказался запретить оператору газопровода "Турецкий поток" South Stream Transport (SST), который принадлежит "Газпрому", переезжать из Нидерландов в Венгрию", - говорится в газете со ссылкой на материалы суда.
С ходатайством в суд обратилась энергокомпания "ДТЭК Крымэнерго" украинского бизнесмена Рината Ахметова (признан Минюстом членом экстремистского объединения, которое запрещено в РФ), добивающаяся исполнения арбитражного решения о взыскании с России компенсации за утраченные активы в Крыму. Компания утверждала, что возможный переезд SST может затруднить исполнение обеспечительных мер, ранее наложенных на активы группы "Газпрома" в Нидерландах.
При этом из материалов дела следует, что сам оператор "Турецкого потока" не планирует перенос бизнеса в Венгрию. В письме суду представители SST сообщили, что конкретных планов по смене юрисдикции у компании пока нет, а в случае их появления интересы кредиторов будут соблюдены.
В декабре 2025 года глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявлял, что оператор газопровода "Турецкий поток" начал перенос деятельности из Нидерландов в Венгрию. По его словам, это должно было обеспечить бесперебойную работу компании после ареста ее активов в Нидерландах.
Оператор "Турецкого потока" начал переезд в Венгрию
9 декабря 2025, 12:42