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Суд Амстердама не запретил переезд оператора "Турецкого потока" в Венгрию - РИА Новости, 02.06.2026
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10:02 01.06.2026 (обновлено: 20:12 02.06.2026)
Суд Амстердама не запретил переезд оператора "Турецкого потока" в Венгрию

Суд не запретил переезд оператора "Турецкого потока" из Нидерландов в Венгрию

© Фото : TurkStream/Vladimir SolntsevСтроительство газопровода "Турецкий поток"
Строительство газопровода Турецкий поток - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
© Фото : TurkStream/Vladimir Solntsev
Строительство газопровода "Турецкий поток". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Окружной суд Амстердама отказался удовлетворить ходатайство украинской компании «ДТЭК Крымэнерго» о запрете оператору газопровода «Турецкий поток» South Stream Transport (SST) переезжать из Нидерландов в Венгрию.
  • Ходатайство было направлено для того, чтобы обеспечить исполнение арбитражного решения о взыскании с России компенсации за утраченные активы в Крыму.
  • Из материалов дела следует, что оператор «Турецкого потока» пока не планирует перенос бизнеса в Венгрию.
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Окружной суд Амстердама отказался удовлетворить ходатайство украинской "ДТЭК Крымэнерго" о запрете оператору газопровода "Турецкий поток" South Stream Transport (SST) переезжать из Нидерландов в Венгрию, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на материалы дела.
"Окружной суд Амстердама отказался запретить оператору газопровода "Турецкий поток" South Stream Transport (SST), который принадлежит "Газпрому", переезжать из Нидерландов в Венгрию", - говорится в газете со ссылкой на материалы суда.
Компрессорная станция Казачья, обеспечивающая транспортировку газа по Турецкому потоку - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
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1 июня, 14:00
С ходатайством в суд обратилась энергокомпания "ДТЭК Крымэнерго" украинского бизнесмена Рината Ахметова (признан Минюстом членом экстремистского объединения, которое запрещено в РФ), добивающаяся исполнения арбитражного решения о взыскании с России компенсации за утраченные активы в Крыму. Компания утверждала, что возможный переезд SST может затруднить исполнение обеспечительных мер, ранее наложенных на активы группы "Газпрома" в Нидерландах.
При этом из материалов дела следует, что сам оператор "Турецкого потока" не планирует перенос бизнеса в Венгрию. В письме суду представители SST сообщили, что конкретных планов по смене юрисдикции у компании пока нет, а в случае их появления интересы кредиторов будут соблюдены.
В декабре 2025 года глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявлял, что оператор газопровода "Турецкий поток" начал перенос деятельности из Нидерландов в Венгрию. По его словам, это должно было обеспечить бесперебойную работу компании после ареста ее активов в Нидерландах.
Строительство газопровода Турецкий поток - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Оператор "Турецкого потока" начал переезд в Венгрию
9 декабря 2025, 12:42
 
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