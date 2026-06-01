Реактор ЗАЭС чудом не пострадал в ходе недавнего удара ВСУ, заявил Небензя

ООН, 1 июн - РИА Новости. Реакторный отсек ЗАЭС не пострадал лишь по счастливой случайности в результате недавнего удара ВСУ по станции, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
Он сообщил, что атака ВСУ была нанесена два дня назад по зданию турбинного отделения одного из энергоблоков станции, в результате была пробита металлическая часть фасада машинного зала.
Высокопоставленный дипломат подчеркнул, что инспекторы МАГАТЭ на месте атаки подтвердили факт удара по станции.
Атаки ВСУ по станции и городу Энергодар продолжаются долгое время, подчеркнул он.