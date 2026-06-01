Реактор ЗАЭС чудом не пострадал в ходе недавнего удара ВСУ, заявил Небензя
23:28 01.06.2026
Реактор ЗАЭС чудом не пострадал в ходе недавнего удара ВСУ, заявил Небензя

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Заместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя
Заместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Реакторный отсек ЗАЭС не пострадал лишь по счастливой случайности в результате удара ВСУ по станции.
  • Инспекторы МАГАТЭ на месте атаки подтвердили факт удара по ЗАЭС.
  • Небензя призвал членов СБ ООН дать оценку действиям киевского режима, которые несут угрозу радиационного заражения территорий.
ООН, 1 июн - РИА Новости. Реакторный отсек ЗАЭС не пострадал лишь по счастливой случайности в результате недавнего удара ВСУ по станции, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
"Лишь по счастливой случайности находившийся в 10 метрах от взрыва реакторный отсек не пострадал", - сказал Небензя на заседании СБ ООН.
Он сообщил, что атака ВСУ была нанесена два дня назад по зданию турбинного отделения одного из энергоблоков станции, в результате была пробита металлическая часть фасада машинного зала.
Высокопоставленный дипломат подчеркнул, что инспекторы МАГАТЭ на месте атаки подтвердили факт удара по станции.
Небензя призвал членов СБ ООН "дать принципиальную и объективную оценку безрассудным действиям киевского режима, которые несут угрозу катастрофического радиационного заражения территорий не только России и Украины, но и целого ряда европейских государств".
Атаки ВСУ по станции и городу Энергодар продолжаются долгое время, подчеркнул он.
